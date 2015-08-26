Galaxy note 5 microSD kart takılıyor mu?

Samsung galaxy note 5 tanıtıldıktan sonra üstün özellikleri ile çok beğenildi.Note 5’in en büyük özelliklerinden bir tanesi ise kablosuz şarj özelliği ve parmak izi sensörü olmasıdır.

Fakat bu kadar üstün donanıma sahip galaxy note 5’in eksik olan taraflarıda malesef çok.Galaxy note 5 iki depolama seçeneği ile geliyor.32 GB ve 64 GB’lık modelleri bulunmaktadır.Ekstradan microSD kart takılıyor mu sorusu gündeme geliyor.

Malesef galaxy note 5’e SD kart takılmıyor.

Galaxy Note 5 kullananlar kulübü

Samsung galaxy note 5 akıllı telefonu yapılan özel lansman ile teknoloji tutkunlarına tanıtıldı.Galaxy note 4’e göre baktığınızda çok fazla bir değişiklik gözükmüyor.Hafif bir donanımsal artış ve parmak izi sensörü eklenmesi ile galaxy note 5 alacaklarını bekliyor.

Galaxy note 5 fiyatı ne kadar olacağı merak edilirken teknoloji devleri ön sipariş alımlarına başladı.Galaxy note 5 ön sipariş fiyatına baktığımızda 3099 TL olduğunu görmekteyiz.

Bu fiyattan sonra alacaklar bir kez daha düşünebilir.Bildiğiniz üzere samsung’un fiyatları 6 ay içinde en az 200-300 TL’lik bir düşüş yaşanmaktadır.

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