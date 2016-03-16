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Galaxy Note 5 marshmallow yorumları nasıl?Herhangi bir sorun var mı

tarafından 16 Mart 2016 Tarihinde eklendi

Galaxy Note 5 marshmallow nasıl?

android marshmallow

Samsung Galaxy Note 5 modellerine güzel bir haberimiz var.Galaxy Note 5 modeli için marshmallow güncellemesi yayınlandı.Samsung geçtiğimiz aydan itibaren yurt dışında marshmallow güncellemesi almaya başlamıştı.Türkiye’deki Galaxy Note 5 modellerinede Marshmallow güncellemesi yayınlanmaya başlandı.1 GB üzerinde dosya boyutuna sahip olan bu güncelleme bir çok yenilikleride beraberinde getirmektedir.

Galaxy Note 5 modelinizi güncellemeden önce şarjınızın en az yüzde 50 olmasına dikkat ediniz.Ayrıca cihazınızda 1 GB’dan fazla yer olmasında dikkat etmeniz gerekmektedir.Dosya boyutu yüksek olduğu için Wİ-Fİ ile indirmeniz gerekecektir.Mobil veri bağlantısı ile indirirseniz kota sorunu yaşayabilirsiniz.

Galaxy Note 5 marshmallow sürümünü yükleyenlerden yorumlar bekliyoruz.Note 5 yeni güncelleme sonrasında herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda mesajlarınızı gönderirseniz yükleyeceklere ön fikir vermiş olacaksınız.

Galaxy note 5 yazılım güncelleme nasıl yapılır

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19 Yorum

  1. ömür dip

    18 Mart 2016 at 09:04

    güncellemeyi yükledim. güzel herhangi bir sorun yaşamadım taki mailimi kurana kadar. anlık gelen mailler şimdi gelmiyor. mail programını çalıştırmanız gerekiyorki o zaman senkorize edebilsin

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    18 Mart 2016 at 14:52

    Teşekkürler Ömür bey yorumunuz için.

    Görsel olarak çok değişiklik oldu mu?

  3. Ayten

    19 Mart 2016 at 17:11

    Guncellemeden sonra note5’in hoporler sesi zayifladi. Bir çözümü varsa yardimci olursaniz sevinirim.

  4. Mustafa

    20 Mart 2016 at 09:20

    Ahize ve hoparlörde ses düşüklüğü mevcuttur yardımcı olursanız sevinirim

  5. Elcin

    20 Mart 2016 at 21:24

    Guncellemeden sora muzka qulaq asarken xis sesleri herden geliyo herden gidiyo

  6. Ahmet

    20 Mart 2016 at 22:41

    marsmallow yükledikten sonra wifi ve bluetooth açık olduğunda internet kesiliyor. bluetoothu kapattığımda internet tekrar geliyor.

  7. Neslihan

    24 Mart 2016 at 11:01

    Sesi azaldi

  8. Vakkas

    26 Mart 2016 at 12:01

    Arkadaşlar saat widgetinin hemen altında saydam bi çizgi var.widgeti kaldırıp dikkatli bakarsanız gorursunuz

  9. Uğur E

    1 Nisan 2016 at 17:24

    güncellemeden sonra ses bariz bi şekilde azaldı ve tizleşti. Yardımcı olursanız sevinirim.

  10. karahan

    21 Nisan 2016 at 16:30

    merhabalar, evet son güncellmeden sonra telefonun sesi baya azaldı özellikle oyun ses efektlerinde bariz belli oluyor. bu sebepten eski sürüme dönüş yapmak istiyorum.

  11. karahan

    21 Nisan 2016 at 16:32

    boom beach diye strateji oyunu oynuyorum. ‘savaş oyunu’ özellikle sesle oynandıgı zaman lezzet veriyordu suan telefondan ses cıkmıyor.

  12. Gökhan

    9 Mayıs 2016 at 01:04

    Deyim yerindeyse bu marshmallow surumü telefonun içine etti ses azaldı bas neredeyse yok telefon wifi ye bağlı olduğu halde bağlanmamış gibi davranıyor şarj süresi azaldı yağ gibi eriyor resmen .widgetlardaki canlılık kayboldu soldu gitti resmen uzun lafın kısası rezalet sürümünden memnunlar macera aramasılar benim gibi eskiye dönmenin çarelerini ararlar …

  13. Oğuzhan

    23 Eylül 2016 at 13:39

    Güncellemeden sonra hoparlör sesinde azalma var.

  14. Satılmış uzun

    22 Şubat 2017 at 13:18

    Nebiçim bir güncelleme telefonum allak bullak oldu ses gitti sanki birazda yavaşladı

  15. Alaattin

    25 Mart 2017 at 17:04

    Ben de günceledim hersey güzel ama öperlör sesi azaldı

  16. Merve özbey

    29 Mart 2017 at 19:23

    Hopörler sesi azaldi guncellemeden sonra

  17. ŞERİFE

    31 Mart 2017 at 11:20

    BENİMDE HOPORLERDEN KONUŞMA YAPTIGIM ANDA SES KESİLİYOR

  18. Ibrahim halil erul

    2 Nisan 2017 at 02:38

    Alarım dan ses gelmiyor normal zilesin bile çalışmıyor biri beni aradigin da zil sesi çalışmıyor surekli sessize giri yo bu nasıl bir uygulama ya

  19. Sinan

    2 Nisan 2017 at 20:31

    Güncelleme yaptıktan sonra telefonu işimden dolayı titreşime alıyorum.ses moduna çevirdiğim halde telefon çalmıyor

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