Galaxy Note 5 marshmallow yorumları nasıl?Herhangi bir sorun var mı

Galaxy Note 5 marshmallow nasıl?
Samsung Galaxy Note 5 modellerine güzel bir haberimiz var.Galaxy Note 5 modeli için marshmallow güncellemesi yayınlandı.Samsung geçtiğimiz aydan itibaren yurt dışında marshmallow güncellemesi almaya başlamıştı.Türkiye’deki Galaxy Note 5 modellerinede Marshmallow güncellemesi yayınlanmaya başlandı.1 GB üzerinde dosya boyutuna sahip olan bu güncelleme bir çok yenilikleride beraberinde getirmektedir.
Galaxy Note 5 modelinizi güncellemeden önce şarjınızın en az yüzde 50 olmasına dikkat ediniz.Ayrıca cihazınızda 1 GB’dan fazla yer olmasında dikkat etmeniz gerekmektedir.Dosya boyutu yüksek olduğu için Wİ-Fİ ile indirmeniz gerekecektir.Mobil veri bağlantısı ile indirirseniz kota sorunu yaşayabilirsiniz.
Galaxy Note 5 marshmallow sürümünü yükleyenlerden yorumlar bekliyoruz.Note 5 yeni güncelleme sonrasında herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda mesajlarınızı gönderirseniz yükleyeceklere ön fikir vermiş olacaksınız.
ömür dip
18 Mart 2016 at 09:04
güncellemeyi yükledim. güzel herhangi bir sorun yaşamadım taki mailimi kurana kadar. anlık gelen mailler şimdi gelmiyor. mail programını çalıştırmanız gerekiyorki o zaman senkorize edebilsin
Teknoloji
18 Mart 2016 at 14:52
Teşekkürler Ömür bey yorumunuz için.
Görsel olarak çok değişiklik oldu mu?
Ayten
19 Mart 2016 at 17:11
Guncellemeden sonra note5’in hoporler sesi zayifladi. Bir çözümü varsa yardimci olursaniz sevinirim.
Mustafa
20 Mart 2016 at 09:20
Ahize ve hoparlörde ses düşüklüğü mevcuttur yardımcı olursanız sevinirim
Elcin
20 Mart 2016 at 21:24
Guncellemeden sora muzka qulaq asarken xis sesleri herden geliyo herden gidiyo
Ahmet
20 Mart 2016 at 22:41
marsmallow yükledikten sonra wifi ve bluetooth açık olduğunda internet kesiliyor. bluetoothu kapattığımda internet tekrar geliyor.
Neslihan
24 Mart 2016 at 11:01
Sesi azaldi
Vakkas
26 Mart 2016 at 12:01
Arkadaşlar saat widgetinin hemen altında saydam bi çizgi var.widgeti kaldırıp dikkatli bakarsanız gorursunuz
Uğur E
1 Nisan 2016 at 17:24
güncellemeden sonra ses bariz bi şekilde azaldı ve tizleşti. Yardımcı olursanız sevinirim.
karahan
21 Nisan 2016 at 16:30
merhabalar, evet son güncellmeden sonra telefonun sesi baya azaldı özellikle oyun ses efektlerinde bariz belli oluyor. bu sebepten eski sürüme dönüş yapmak istiyorum.
karahan
21 Nisan 2016 at 16:32
boom beach diye strateji oyunu oynuyorum. ‘savaş oyunu’ özellikle sesle oynandıgı zaman lezzet veriyordu suan telefondan ses cıkmıyor.
Gökhan
9 Mayıs 2016 at 01:04
Deyim yerindeyse bu marshmallow surumü telefonun içine etti ses azaldı bas neredeyse yok telefon wifi ye bağlı olduğu halde bağlanmamış gibi davranıyor şarj süresi azaldı yağ gibi eriyor resmen .widgetlardaki canlılık kayboldu soldu gitti resmen uzun lafın kısası rezalet sürümünden memnunlar macera aramasılar benim gibi eskiye dönmenin çarelerini ararlar …
Oğuzhan
23 Eylül 2016 at 13:39
Güncellemeden sonra hoparlör sesinde azalma var.
Satılmış uzun
22 Şubat 2017 at 13:18
Nebiçim bir güncelleme telefonum allak bullak oldu ses gitti sanki birazda yavaşladı
Alaattin
25 Mart 2017 at 17:04
Ben de günceledim hersey güzel ama öperlör sesi azaldı
Merve özbey
29 Mart 2017 at 19:23
Hopörler sesi azaldi guncellemeden sonra
ŞERİFE
31 Mart 2017 at 11:20
BENİMDE HOPORLERDEN KONUŞMA YAPTIGIM ANDA SES KESİLİYOR
Ibrahim halil erul
2 Nisan 2017 at 02:38
Alarım dan ses gelmiyor normal zilesin bile çalışmıyor biri beni aradigin da zil sesi çalışmıyor surekli sessize giri yo bu nasıl bir uygulama ya
Sinan
2 Nisan 2017 at 20:31
Güncelleme yaptıktan sonra telefonu işimden dolayı titreşime alıyorum.ses moduna çevirdiğim halde telefon çalmıyor