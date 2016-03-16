Galaxy Note 5 marshmallow yorumları nasıl?Herhangi bir sorun var mı

Galaxy Note 5 marshmallow nasıl?

Samsung Galaxy Note 5 modellerine güzel bir haberimiz var.Galaxy Note 5 modeli için marshmallow güncellemesi yayınlandı.Samsung geçtiğimiz aydan itibaren yurt dışında marshmallow güncellemesi almaya başlamıştı.Türkiye’deki Galaxy Note 5 modellerinede Marshmallow güncellemesi yayınlanmaya başlandı.1 GB üzerinde dosya boyutuna sahip olan bu güncelleme bir çok yenilikleride beraberinde getirmektedir.

Galaxy Note 5 modelinizi güncellemeden önce şarjınızın en az yüzde 50 olmasına dikkat ediniz.Ayrıca cihazınızda 1 GB’dan fazla yer olmasında dikkat etmeniz gerekmektedir.Dosya boyutu yüksek olduğu için Wİ-Fİ ile indirmeniz gerekecektir.Mobil veri bağlantısı ile indirirseniz kota sorunu yaşayabilirsiniz.

Galaxy Note 5 marshmallow sürümünü yükleyenlerden yorumlar bekliyoruz.Note 5 yeni güncelleme sonrasında herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda mesajlarınızı gönderirseniz yükleyeceklere ön fikir vermiş olacaksınız.

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