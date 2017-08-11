Galaxy Note 5 kızılötesi olmadığı için kumanda olarak kullanılmaz

İbrahim isimli bir ziyaretçimiz bize yorum olarak bir soru sormuştur.Galaxy Note 5 telefonunu uzaktan kumanda olarak kullanamadığını ve ne yapılması konusunda destek istemiştir.

Sorusunda eski telefonunun Galaxy Note 4 olduğunu ve sorunsuz olarak televizyonunu kontrol ettiğiniz, sonradan Galaxy Note 5 alınca bütün programları denediğini ve televizyonlar kumanda edemediğini yazmıştır.

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir.Galaxy Note 4 modelinde kızılötesi özellik olduğu için sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.Galaxy Note 5 modelinde ise malesef kızılötesi özellik olmadığı için kızılötesi isteyen uzaktan kumanda uygulamalarını kullanamazsınız.

Kızılötesi özelliği 2000’li yıllarda dosya transferinde de kullanılıyordu.Fakat günümüzde kızılötesi özelliği sadece uzaktan kumanda olarak kullanılmaktadır.Malesef birçok telefon markası bu özelliği telefonlarına artık koymamaktadır.

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