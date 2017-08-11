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Galaxy Note 5 kızılötesi olmadığı için kumanda olarak kullanılmaz

tarafından 11 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

İbrahim isimli bir ziyaretçimiz bize yorum olarak bir soru sormuştur.Galaxy telefonunu uzaktan kumanda olarak kullanamadığını ve ne yapılması konusunda destek istemiştir.

Sorusunda eski telefonunun Galaxy Note 4 olduğunu ve sorunsuz olarak televizyonunu kontrol ettiğiniz, sonradan Galaxy Note 5 alınca bütün programları denediğini ve televizyonlar kumanda edemediğini yazmıştır.

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir.Galaxy Note 4 modelinde özellik olduğu için sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.Galaxy Note 5 modelinde ise malesef özellik olmadığı için isteyen uzaktan kumanda uygulamalarını kullanamazsınız.

Kızılötesi özelliği 2000’li yıllarda dosya transferinde de kullanılıyordu.Fakat günümüzde kızılötesi özelliği sadece uzaktan kumanda olarak kullanılmaktadır.Malesef birçok telefon markası bu özelliği telefonlarına artık koymamaktadır.

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