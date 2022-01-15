Bilim ve Teknoloji

Galaxy Note 20 Ultra SIM ve Hafıza kartı takma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
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Samsung Note serisi uzun yıllardır ülkemizde büyük ilgi gören modeldir. Bu sefer sizlere Galaxy Note 20 Ultra modelinde SIM kart takma adımlarını anlatmak istiyoruz. Aslında genel olarak telefonlarda aynı şekilde SIM kart takılmaktadır. Fakat ilk defa takma işlemi yapacaklar için güzel bir bilgi olacaktır.

Galaxy Note 20 Ultra aldığınızda kutudan metal uç iğne çıkacaktır.  Telefonun yan tarafında bulunan SIM kart tepsisini çıkartınız. Daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi SIM kartınızı ya da Nano SIM kart ile microSD hafıza kartı takma işlemini yapabilirsiniz.

Fotoğraf: Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kılavuz

Yukarıdaki ekran görüntüsünü Samsung galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra kullanım kılavuzundan ekledik. Sormak istediğiniz soru olursa yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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