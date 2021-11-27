Bilim ve Teknoloji

Galaxy Note 10 Plus ile Note 10 arasındaki farklar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
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Samsung Galaxy NOte 10 Plus ile Galaxy Note 10 arasındaki farkları hızlıca araştırmak istiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. İlk olarak bu iki modelin fiyatlarını yazmak istiyoruz.

Galaxy Note 10 Plus 12.999 TL
Galaxy Note 10 8.999 TL

Bu iki model arasındaki en büyük fark ekran boyutlarının farkıdır. Galaxy Note 10 Plus modeli 6.8 inç, Note 10 modeli ise 6.3 inç‘dir.

Diğer önemli fark ise Note 10 Plus’da 12 GB RAM yer alıyor. Diğerinde ise 8 GB RAM yer almaktadır.

Ekranlarda farklılık olunca mecburen batarya farklılıkları oluşmaktadır. Galaxy Note 10 Plus’da 4300 mAh, Note 10’da 3500 mAh’lık batarya yer almaktadır.

Batarya kapasitesi farklı olunca hızlı şarj teknolojileride değişiyor. Galaxy Note 10 Plus modeli 45 W ile hızlı şarj olurken, Note 10 modeli 25 W ile hızlı şarj olmaktadır.

Son olarak Galaxy Note 10 Plus modeli 1 TB’a kadar microSD hafıza kartı destekliyor. Diğer model ise maalesef microSD hafıza kartı desteği bulunmamaktadır.

Aralarındaki 4000 TL farkı verip vermemek tamamen sizin bütçenize kalmıştır. Her iki modelde oldukça başarılıdır. Note 10’da küçümsencek bir telefon değildir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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