Bilim ve Teknoloji

Galaxy M51 iki farklı yöntem ile ekran görüntüsü alma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
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Samsung Galaxy M51 akıllı telefonunda ekran görüntüsü nasıl alacağınıza dair sizlere bilgi vermek istedik. Aslında birçok akıllı telefonda hemen hemen aynı yöntemlerle alınıyor. Fakat bazı modellerde farklı sensörler yardımı ile ekran görüntüsü alınmaktadır.

Galaxy M51 modelinde 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem birçok telefonda olduğu gibi Ses kısma + güç tuşuna anda 2-3 saniye aralığında basılı tutarsanız deklanşör sesini duyacaksınız. Almış olduğunuz görüntüye “galeri” klasöründen ulaşabilirsiniz.

2.yöntem ise elinizi sağa ya da sola doğru kaydırarak alabilirsiniz.

Tabi ilk olarak bu özelliği aktif etmeniz gerekmektedir. Telefondan “Ayarlar” uygulamasına girin. Gelişmiş özellikler → Hareketler
ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarını aktif ediniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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