Galaxy J7 Prime (16 GB) ile Türk Telekom Honor 7 karşılaştırması

Samsung Galaxy J7 Prime ile Honor 7 arasındaki farkların neler olduğu konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız size göredir.

Sizlerden gelen istekler üzerine telefon karşılaştırmalarına elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz.Bir ziyaretçimiz bir GSM operatöründen aylık tarifeye ek olarak telefon almak istediğini, Türk Telekom Honor 7 ile Samsung Galaxy J7 Prime modeli arasında kararsız kaldığını yazmıştır.Teknoscrool.com olarak bu iki telefonu elimizden geldiği kadar sizlere özelliklerini yazmak istiyoruz.Tabi her zaman olduğu gibi karşılaştırmamızın sonunda basit bir tablo ile özelliklerini göstermek istiyoruz.

İlk olarak ekranlara baktığımızda Galaxy J7 Prime’da 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir TFT LCD ekranı,Corning Gorilla Glass 4 ile korunan, ekran gövde oranı olarak ise yüzde 73.3’lük başarılı bir ekran görüyoruz.Türk Telekom Honor 7 modelinde ise 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunan, ekran gövde oranı ise yüzde 72.4’dür.Batarya kapasitesi olarak Galaxy J7 Prime modelinde 3300 mAh’lık değiştirelemeyen bir bataryası bulunurken, Honor 7’de ise 3100 mAh’lık değiştirelemeyen batarya yer almaktadır.Kamera özelliklerinde ise GalAXY j7 Prime’da 13 megapiksellik arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamerası bulunuyor.Honor 7’de ise 20 Megapiksellik arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.

İşlemci güçlerinde ise Galaxy J7 Prime’da 1.6 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM’li Samsung Exynos 7 Octa 7870 yonga seti, Honor 7 modelinde ise 2.2 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM’li Hisilicon Kirin 935 yonga seti bulunmaktadır.Her iki modelde de hafıza kartı takılabilmektedir.

4.5G teknolojisi olarak J7 Prime CAT 4 sınıfını desteklerken Honor 7 CAT 6 desteklemektedir.Galaxy J7 Prime’da radyo var, kızılötesi özelliği yoktur.Honor 7’de Radyo yok, kızılötesi var.

Sizlere basit bir excel tablosu ile önemli olan özellikleri belirtmek istedik.Lütfen tablomuz basit görünümlü olduğu için bizi eleştirmeyiniz.Amacımız sadece size bilgi vermektir.

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