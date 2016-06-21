Galaxy J7 marshmallow güncellemesi sonrası sorunlar var mı?

Galaxy J7 marshmallow alacak mı?
Dünyanın en çok kullanılan işletim sisteminden biri olan Android’in son sürümü Marshmallow, Galaxy J7 modeline geleceği açıklandıktan sonra telefon sahipleri heyecanla bu güncellemenin gelmesini beklemektedir.
Samsung Galaxy J7 marshmallow güncellemesi alacak mı sorularına bugün cevap geldi diyebiliriz.Yurtdışı forumlarında Galaxy J7 modelinin marshmallow güncellemesi almaya başladığını açıkladı.Tabi henüz Türkiye’ye güncelleme gelmedi.Fakat 1 ay içerisinde ülkemizde de bu modelin son android işletim sistemi güncellemesi alacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Teknoscrool.com olarak Galaxy J7 güncellemesi geldikten sonra yükleyen ziyaretçilerimizden yorumlar bekleyeceğiz.Galaxy J7 güncelleme sonrası sorunlar var mı yok mu konusunda bir paylaşım platformu oluşturmak istedik.Android marhsmallow sürümünü başka modellerde genellikle şarj sürelerinin kısalmasından dolayı şikayetler gelmektedir.
Bakalım Galaxy J7 modelin bu sorunlar yaşanacak mı?
Zeki
30 Temmuz 2016 at 19:25
Güncelleme sonrası
Şarj seviyesi çabuk düşüyor
Şebeke sorunu çekmiyor.çekiyor görünsede internet bağlantısı yok.
İnterneti kapattıktan sonra bile internet simgesi aktif görünüyor.
####Kötü####
Yasin Emre
2 Ağustos 2016 at 21:21
Ana ekran çok kötü olmuş
idris
3 Ağustos 2016 at 14:46
Çekilen fotoğraflar galeride gözükmüyor google play store ve hizmetleri durduruldu hatası alıyorum google play açılmıyor kameranın kalitesi azalmış şarj biraz fazla gidiyo
Utkan
4 Ağustos 2016 at 19:45
Saat 10:40 da guncelle dedim saat 19:44 hala guncelliyor…. samsung yazisinda takili kaldi ekran bazende titresim veriyor. Nedir sorun acaba ?
Teknoloji
4 Ağustos 2016 at 21:25
Normal şartlarda bu kadar uzun bir güncelleme süresi olmaz.Her halde internet bağlantınız kesıldı.
TRAVOLTAN
6 Ağustos 2016 at 02:18
BUGÜN GÜNCELLEDİM.. GÜÇ TASARRUF MODUNA ALDIĞINIZDA EKRANIN ÜSTÜNDE SİNİR BOZUCU BİR GRİ TON ÇIKIYOR.. BİRDE KİLİT EFEKTLERİ ARTIK YOK.. EKRANI KİTLEYİP YADA AÇTIĞINIZDA ÇOK ZOR DUYULAN BİR TIK SESİ GELİYOR.. O SESİ DUYMAK İÇİN HOPORLÖRLERİ KULAĞINA SOKMAK GEREK.. İLK GÖZÜME ÇARPANLAR BUNLARDI EKSİ YÖNDE…
Aytaç
6 Ağustos 2016 at 20:34
Sakin guncelleme yapmayin.telefon kilitleniyor j7.bendede ayni sorun oldu telefoncu format atmak zorunda kaldi.herseyim silindi.telefon internet yok facebooka giremiyorum
Ali
8 Ağustos 2016 at 00:30
Sakin güncelleme yapmayın bombok olmuş.
Serefakkas
8 Ağustos 2016 at 14:50
Güncelleme
Sonrası takvim yok kalkmış
Mülkiye
8 Ağustos 2016 at 20:52
Lanet olsun yaptım güncelleme telefonu kiracam az kaldi ana sayfa berbat simgeler kocaman kilit efektleri kalkmış saçma sapan gereksiz bi sürü şey gelmiş eski surume almak için ne yapmam lazim servise versem yapabilir mi yardım edin lütfen
Aytaç
9 Ağustos 2016 at 00:34
Telefonun root lanmasi lazim.onuda servis yapabilir.garantisi varsa garantiden gonder.bende dusuyorum.sarj dayanmiyor.internete girilmiyor.bin pisman oldum
Songül
9 Ağustos 2016 at 17:11
Güncelleme sonrası severek kullandığım dalga efekti kayboldu ayrıca rengi, takvim, saati vs değişti ben eski sürümü istiyorum…
Ersin köroglu
11 Ağustos 2016 at 20:48
Önceki güncelemelerde sorun yoktu.
Son güncelemede şebeke çekmiyor bir cubuk anca öncekine göre yavaşladi
YUNUS
11 Ağustos 2016 at 22:09
SEBEKE SIKINTILI INTERRNET ACIOM GELMIOR WIFIDEN CEKME GUCU AZALDI SACMA SAPAN CUMLELERDEN HAYATIMI MAHVEDEN MARSHMALOWLARDAN 😀 DUZELTIN LAN 😀 BANA LOLIPOPUMU VIRIN GIRI 😀
Sertan
12 Ağustos 2016 at 02:31
Eski sürümü sammobileden yükleyebilirsiniz bende marsmallow yaptım bir sorun görmedim. Ana ekranıda simgeleri küçültmek için ana ekranda ekranı küçültecek şwkilde 2 parmağınız ile hareketi yaparak kılavuz yazan yerden düzeltebilirsiniz
özgür
12 Ağustos 2016 at 13:25
sakın yüklemeyin. telefonu yaklaşık 5 aydır kullanıyorum. 3 gun önce güncellemeyi yükledim. zaman zaman arayan kişiler size ulaşamıyor. ben daha önce iş yerimde yada evimde böyle bir problemle karşılaşmadım. fakat 3 gündür herkes evde yada iş yerimde olduğum saatlerde aradım ulaşamadım diyor. eski sürüme dönmek için sakın root işine girmeyin telefonunuz garanti dışında kalır. hard reset atararak eski sürüme geri dönebilirsiniz. telefonu sıfırlamanız çare değil mutlaka hard reset gerekir. youtube dan android için reset videolarını izleyebilirsiniz. yüklemeyenler sakın yüklemeyin zaten çok farklı bir özelliğide yok.
Aysegül
13 Ağustos 2016 at 23:18
Allah kahretsin arama ekranında tlfn takılıyo arayan çıkmıyo çıksada acıyorum acılmıyo arama ekranı geri geliyo msjlar da takılıyo kasıyo lanet bişey oldu tlfnu parçalıycam az kaldı
baran
16 Ağustos 2016 at 18:16
sarj çabuk düşüyor başka bi sıkıntı yok…
Eren
19 Ağustos 2016 at 23:09
Arkadaşlar fabrika ayarlarina dondurunce marşmelov güncellemesi siliniyor mu acaba şarjı çok kötü oldu 8 saat dayanıyordu ful oynarsan artık 4 saate düştü
hakan
23 Ağustos 2016 at 11:03
j7 nin agzina sicildi.sabaha kadar sarjda telefon yuzde 59 sarj oluyor.lolipopa donmek icin ne yapmak lazim.
Garip
25 Ağustos 2016 at 12:15
Hic beğenmedim 4 ay önce severek aldım ama gücellemeden sonra kapanıyor donuyor menüden çıkamıyorum şarj çabuk bitiyor ana menü değişti eski hali çok iyiydi?
resat
25 Ağustos 2016 at 20:12
guncelleme sonrasi internete cok ama cok yavas girio hele facebook falan berbat. bi onceki surume donmek icin napmaliyim
aydın
28 Ağustos 2016 at 13:23
ah o güncellemeyi yapmaz olaydım.rehber okadar yavasladıkı bir ismi rehmere girip, arama yamana kadar abartısız 20 saniye bekliyor.arama bittigindeki o gri renk berbat.şeebeke çekimi zayıfladı ve normalde şarjım sabah 100 aksama kadar en az %20 ye yetiyordu, güncellemeden sonra aksam saat 4 dedimi sarjım bitiyor.ben bir satınalmacıyım telefon da tüm işlerimi yonetiyorum acil bir çare bulunmalı.ha bir çok resimde görüntülenemiyor.
guray
30 Ağustos 2016 at 14:09
lanet olsun simdi bu yazılım cok cok cok berbat ötesı cıhaz çöktü resmen yetkılılerde duzeltme yapmıyor yazıklar olsun böyle duruma dusurduklerı için bizi donuyor cok kötü donuyor cıhaz acılmıyor ekranı SAKIN YÜKLEMEYIN
serdar
4 Eylül 2016 at 15:35
aynen burdaki herkese katılıyorum saçmalıga hemen son verilmeli tekrar 5.1.1 sürümü tekrar getiirlmeli telefonu yeni aldım güncelledim bom bok oldu
serdar
4 Eylül 2016 at 15:36
EGER DÜZELTMEZLERSE YEDİ SÜLALERİNE SÖVERİM BUNLARIN
Sefa can özdemözdemir
4 Eylül 2016 at 16:25
Şarj daha dayanmıyor lollipop da daha iyiydi acil düzletme yapmaları lazım
Sefa can özdemözdemir
4 Eylül 2016 at 16:30
Lollipop da şarz daha iyi dayanıyordu acil düzelme yapılmalı
Mehmet
5 Eylül 2016 at 15:33
Sarji gozle gorulur bicimde cabuk bitmeye basladi ve cektigim resimler zamanla birer birer yok olmaya basladi resimlerin bazilarini goruñtuleyemiyorum aciil duzelmesi gerek…
Hakan
7 Eylül 2016 at 19:36
Telefon yavaşladı saçma sapan atlamalar yapıyor bazen telefon çekme sinyal gücü azaldı
İsmail AKYÜZ
3 Ekim 2016 at 22:28
Mobil veri ile internete giremiyorum gincelleme sonrasi galaxy j7 de. Onerisi olan var mi?
ASLI
14 Ekim 2016 at 15:18
SU EFEKTI GERI GELEMEZ MI EKRAN ACILIRKEN HIC ESTETIK DEGIL.KESKE YORUMLARI OKUSAYDIM GUNCELLEME YAPMASAYDIM.
Fatoş Gürler
18 Ekim 2016 at 04:01
Bir ay once aldim ayni sikayetler bende de var. 12 yildir samsung marka disinda tel almamistim. Satacagim bu telefonu. Muzikcalar sesi de gitti iyice kisildi. Icine sictilar a.q giden para bizim paramiz tabi!
Fatmanur
23 Ekim 2016 at 18:57
Berbat olmuş eski sürümü geri istiyoruz..
ARDA ÇALIŞKAN
9 Kasım 2016 at 13:35
güncellemeden sonra ekran parlaklığı sorunu çıktı. uygulamalar kendini kapatmaya başladı.telefonun performansı çok düştü.güncellemeden önce çok hızlıydı şimdi çok ağır çalışıyor. pişman oldum güncelleme yaptığıma.
ARDA ÇALIŞKAN
9 Kasım 2016 at 13:38
bu arada bu güncelleme sorunu hakkında çözüm öneresi olan var mı? telefon garantili telefoncuya versem garanti kapsamı dışında kalır. garantiye göndersem 1 hafta telefonsuz kalacam. ve yine andr 6 yükleyip gönderecekler ne yapabiliriz. pişman oldum aldığıma.
arif
19 Ocak 2017 at 13:14
telefonu her gun acıp kapatın problem orda remi temizliyor kasmalar duzeliyor