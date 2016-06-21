Galaxy J7 marshmallow güncellemesi sonrası sorunlar var mı?

Galaxy J7 marshmallow alacak mı?

Dünyanın en çok kullanılan işletim sisteminden biri olan Android’in son sürümü Marshmallow, Galaxy J7 modeline geleceği açıklandıktan sonra telefon sahipleri heyecanla bu güncellemenin gelmesini beklemektedir.

Samsung Galaxy J7 marshmallow güncellemesi alacak mı sorularına bugün cevap geldi diyebiliriz.Yurtdışı forumlarında Galaxy J7 modelinin marshmallow güncellemesi almaya başladığını açıkladı.Tabi henüz Türkiye’ye güncelleme gelmedi.Fakat 1 ay içerisinde ülkemizde de bu modelin son android işletim sistemi güncellemesi alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknoscrool.com olarak Galaxy J7 güncellemesi geldikten sonra yükleyen ziyaretçilerimizden yorumlar bekleyeceğiz.Galaxy J7 güncelleme sonrası sorunlar var mı yok mu konusunda bir paylaşım platformu oluşturmak istedik.Android marhsmallow sürümünü başka modellerde genellikle şarj sürelerinin kısalmasından dolayı şikayetler gelmektedir.

Bakalım Galaxy J7 modelin bu sorunlar yaşanacak mı?

(2 votes, average: 3,50 out of 5)

votes, average:out of 5)