Galaxy J7 (2017) ile Galaxy J7 (2016) arasındaki farklar

Samsung Galaxy J7 (2017) modeli resmi olarak tanıtıldı.Yenilenen Galaxy J7 (2017) almak isteyenler şimdiden Galaxy J6 (2016) ile karşılaştırmak istiyor.

Özelliklerden bahsetmeden önce Galaxy J7 (2017) modeli J7 (2016) modeline göre ufak bir kıyaslama yaptığımızda Ekran çözünürlüğü ve Piksel yoğunluğunda, batarya kapasitesinde, işletim sistemi gibi birkaç farklılık bulunmaktadır.

Galaxy J7 (2017) ile Galaxy J7 (2016) arasındaki farklara baktığımızda İlk olarak olarak RAM farkı göze çarpmaktadır.2017 modelinde 3 GB RAM yer alırken 2016 modelinde 2 GB RAM yer almaktadır.Diğer dikkat çeken bir farklılık ise J7 (2016)’de 3300 mAh’lık batarya, J7 (2017) modeli ise 3600 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir.Samsung Galaxy J7 (2017) bir önceki versiyonu ile aynı ekran boyutuna sahipken batarya kapasitesini artırması artı yönde bir gelişme olarak dikkat çekiyor.J7 (2016)’de 267 PPI Piksellik 720×1280 (HD) ekran yer alırken, J7 (2017)’de 401 PPI Piksellik 1080×1920 (FHD) ekran bulunuyor.2016 versiyonunda NFC,parmak izi ve radyo bulunmazken 2017 versiyonunda bulunmaktadır.Ayrıca 2016’da CAT 4 yer alırken CAT 6 4.5G teknolojisi bulunmaktadır.

İki telefon arasında chipset olarak herhangi bir fark yer almıyor.Performans konusunda ise J7 (2017) 3 GB RAM olduğu için bir çıt daha iyi olacaktır. Yukarıda belirttiğimiz özellikler haricinde diğer özelliklerin hepsi aynıdır.

Şu an için Galaxy J7 (2016) modeli 999 TL civarlarında satılmaktadır.J7 (2017) satış fiyatı konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.Fakat fiyat tahmini yaptığımızda ise ortalama olarak 1600 TL civarlarında olabileceğini değerlendiriyoruz.

Sizlerden de yorumlar bekliyoruz….

Not: Karşılaştırma yaparken farklılıkları yazarak açıklamak kafaları karıştırabilir.Bizde basit bir excel tablosunda sizlere iki telefon farklılıklarını yazmak istedik.

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