Galaxy J7 (2017) için sızıntı teknik özellikleri

Samsung Galaxy J7 (2017) için söylentiler son sürat devam ediyor.

Samsung Galaxy Note 7’de yaşadığı talihsizlikten sonra çalışmalarını Galaxy S8 modeline kaydırmıştı.Galaxy S8 için beklentiler devam ederken bir yandanda Galaxy j7 (2017) modeli için heyecan dorukta.Galaxy J7 (2017) teknik özellikleri resmi olarak tanıtılmadı fakat son çıkan söylentileri sizlere iletmek istiyoruz.Galaxy J7 (2017) modelinde fiziksel tuş olması bekleniyor.Samsung’un hemen hemen her telefonunda olan fiziksel home tuşu bu modelde de yer alacak.

Ayrıca 5.5 inçlik bir ideal büyüklükte Super AMOLED ekranı, 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera olması bekleniyor.8 çekirdekli Exynos yonga seti ve 3 GB RAm olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.İlerleyen günlerde Galaxy J7 (2017) teknik özellikleri hakkında bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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