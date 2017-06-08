Galaxy J7 (2017) ekran kılıfı ve ekran koruyucu için boşuna beklemeyin

Samsung Galaxy J7 (2017) resmi olarak tanıtıldıktan sonra bu telefonu almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bu modelin fiyatı resmi olarak açıklanmadı fakat tahmini olarak 1500 TL civarlarında olması beklenmektedir.Bu fiyatlarda olan bir telefon kullanıyorsanız kesinlikle telefon kılıflı ve ekran koruyuculu olmak zorundadır.Galaxy J7 ekran kırıldı derseniz Galaxy J7 ekran fiyatları 600 TL civarlarındadır.

Neyse biz konumuza döndüğümüzde Galaxy j7 (2017) kılıf için beklemenize gerek olmayacaktır.Ekran boyutu J7 (2016) ile aynıdır.Boy,en ve Kalınlık konusunda ise milimetre farkları bulunmaktadır.Zaten kılıflar esnek olduğu için bu konuda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.

Galaxy J7 (2017) kılıf fiyatlarına baktığımızda ise en çok tercih edilen silikon kılıflar 9 TL’den başlıyor ve silikon kalitesine göre 20 TL civarlarına kadar çıkmaktadır.Bizim önerimiz ise bu kılıflara fiziksel temasımız olduğu için kalitelisini almaya özen gösterelim.Diğer popüler olan çeşit ise cüzdanlı kapaklı deri kılıflardır.Bu kılıflar’da 40 TL’den başlıyor ve 90 TL’ye kadar çıkıyor.Galaxy J7 ekran koruyucu fiyatları ise yaklaşık olarak 5 TL ile 30 TL arasında kalitesine göre değişmektedir.

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