Galaxy J3 Pro özellikleri nasıl?

Galaxy J3 Pro özellikleri ve tasarımı ile büyük beğeni toplayacak…

Akıllı telefon sektöründe birçok model ile piyasada büyük önem arz eden Samsung’un yeni modeli Galaxy J3 Pro tanıtıldı.Orta segment bir telefon ve 4.5G uyumlu bir model arıyorsanız bu telfeon tam size göre olduğu söyleyebiliriz.Galaxy J3 Pro özelliklerine kısaca bakalım;

Galaxy J3 Pro 5 inçlik Super AMOLED ekrana sahiptir.294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip olan bu modelde 2600 mAh’lık bir batarya bulunmaktadır.İşlemcisine baktığımızda ise 1.2 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli ve 2 GB RAM’li bir işlemcisi bulunmaktadır.16 GB dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı takılarak depolama hafızasını artırabilirsiniz.Galaxy J3 Pro kamerası ise 8 megapiksel arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak kategori 4 sınıfına girmektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.Galaxy J3 Pro’da radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı evet olacak.Uzun zamandır radyosuz modeller üreten samsung’un bu modeli beğenilecek.Galaxy J3 Pro modeli Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.Galaxy J3 Pro Türkiye satış fiyatı ise tahmini olarak 750-1000 TL arasında olması beklenmektedir.

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