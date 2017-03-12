Galaxy C5 Pro teknik özellikleri ve yorumları

Samsung bir modeli sessiz sedasız resmi olarak tanıttı.Galaxy C5 Pro modeli tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları ve samsung hayranları hemen bu telefonun teknik özelliklerini incelemek istiyor.

İlk bakışta tasarım olarak oldukça güzel ve teknik özellik olarak ise üst segment bir telefon olduğunu belirtmek isteriz.Tabi Galaxy C5 Pro fiyatı konusunda herhangi bir netlik yok fakat uygun bir fiyat ile gelmeyeceğine kesin gözüyle bakalım.Neyse konumuza dönersek işte Galaxy C5 Pro teknik özellikleri;

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekranı bulunmaktadır. Ufak bir not düşmek istiyoruz.5.2 İnç boyutu kullanıcılar arasında en çok tercih edilen boyut olduğunu belirtelim.Tek elle rahat bir kullanım ve taşımada rahatlık sağladığı için bu büyüklük artık çok tercih edilmektedir.Ekran/Gövde oranına baktığımızda da yüzde 71.66’lık başarılı bir oran görüyoruz.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2600 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir.Batarya konusunda malesef beklediğimizi göremiyoruz.En azında bir 3000 mAh kapasiteli batarya olsaydı daha tatlı olurdu.Galaxy C5 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise fotoğraf çekmeyi seviyorsanız bu model size her türlü hitap etmektedir.

Arka ve ön kamerası 16 megapiksellik çözünürlüğüne sahiptir.Performans konusuna baktığımızda 2.2 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 506 tercih edilmiştir.4 GB RAM ile bu telefonda yavaşlama ve kasılma sorunu yaşamak çok çok zordur.Hafıza kapasitesine baktığımızda ise 64 GB‘lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 6 sınıfına girmektedir.Yani saniyede ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Parmak izi okuyucusu,NFC ve çift hat özelliği ile Galaxy C5 Pro üst segment bir telefon olduğunu kanıtladı diyebiliriz.

Galaxy C5 Pro Türkiye satış fiyatı konusunda malesef herhangi bir net bilgi yok.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Galaxy C5 Pro yorumlarınızı bekliyoruz.

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