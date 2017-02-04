Galaxy C5 (64 GB) teknik özellikleri ve yorumları

Samsung Galaxy C5 (64 GB) modeli tanıtıldıktan sonra telefon almak isteyenler bu modeli incelemek istiyor.Samsung Galaxy C5 (64 GB) teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 70.96’lık bir oran görmekteyiz.Bu modeli 2600 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Hızlı şarj özelliği ile birlikte ortalama olarak 1 saat civarında tam doluma ulaşmayı hedeflemektedir.Galaxy C5 (64 GB) kamerasına baktığımızda 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.5 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 617 yonga seti bulunmaktadır.

4 GB RAm ile birlikte çok akıcı bir telefon olduğunu belirtelim.64 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra takalabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapastesini artırabilirsiniz.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelen modlein Android’in son sürümü olan Nougat sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusudna ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını detsklemektedir.Samsung yeni çıkardığı modellerde malesef radyo bulunmazken Galaxy C5 (64 GB) modelin radyo var mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.NFC ve parmak izi okuyucu özelliği ile Galaxy C5 (64 GB) modeli 1399 TL‘den satılmaktadır.

Galaxy C5 (64 GB) hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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