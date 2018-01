Galaxy A8 Plus silikon kılıfları

Samsung’un yeni favori akıllı telefonu Galaxy A8 Plus büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy A8 Plus fiyatı 3099 TL ile 3299 TL arasında değişmektedir.Pahalı bir telefon olduğu için dikkatli kullanılması gerekmektedir.Aslında bütün akıllı telefonları dikkatli kullanmamız gerekmektedir.Bildiğiniz üzere en ufak bir düşme neticesinde telefonun ekranı kırılmaktadır.Akıllı telefonun ekranı kırıldığı zaman gerçekten değiştirmesi ve maliyeti oldukça zordur.Hal böyle olunca Galaxy A8 Plus kılıfı kullanmanız gerekmektedir.

Galaxy A8 Plus 6 inçlik bir ekrana sahip olduğu için ekranın kırılma ihtimali diğer telefonlara göre fazladır.Ayrıca büyük ekranlı olduğu için cepte taşınması zor olacağı için çoğu zaman elde taşınacaktır.Galaxy A8 Plus silikon kılıf en çok tercih edilen kılıflar arasında yer alıyor.İnternet üzerinden almak isterseniz 19.90 TL’ye Galaxy A8 Plus silikon kılıf bulabilirsiniz.

Tabi bu kılıfların orjinal olmadığını hatırlatalım.Aslında orjinal Galaxy A8 Plus kılıf olsa tadından yenmez.Samsung’un aksesuar satış sitesi olan samsungwa.com’da henüz Galaxy A8 Plus aksesuarları tanıtılmadı.İlerleyen zamanlarda kılıf çeşitleri ve aksesuar çeşitleri yerini alacaktır.

