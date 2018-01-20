Galaxy A8 + Plus (2018) yüksek ve normal performans modu

Samsung Galaxy A8+ Plus (2018) modeli hem tasarımı ve hem performansı ile etkilici bir model oldu.

Artık günümüzda oyun sektörü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kaymıştır.Akıllı telefonlarda oyun oynayanlar için Galaxy A8+ Plus (2018)’de güzel bir özellik bulunuyor.Normal performans ve yüksek performans olmak üzere iki farklı mod bulunuyor.Oynadığınız oyunda performans sorunları yaşıyorsanız yüksek performans modunu tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A8+ Plus (2018) performans modunu değiştirmek için Game Launcher uygulamasını başlatın ve normal performans üzerine dokunun.Daha sonra tuşa tekrar tekrar dokunarak istediğiniz modu seçebilirsiniz.

Tabi bu iki mod enerji tüketimlerini dikkate alınız.Kullanım kılavuzunda yazan bilgi şöyle;

Normal performans: Güç tasarrufu modu veya yüksek performans modu kullanılmaz.

Yüksek performans: Bu mod, sistem performansını arttırır; ancak pil gücü tüketimini de arttırır.

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