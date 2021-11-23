Galaxy A52 ile Galaxy A51 arasındaki farkları değerlendirdik

Samsung Galaxy A52 ile Galaxy A51 modeli arasındaki farklardan kısaca bahsetmek istiyoruz. Galaxy A52 modeli 4199 TL civarlarındadır. Galaxy A51 modeli ise 3699 TL civarlarındadır. Galaxy A52 modeli ortalama 500 TL daha fazladır. Peki 500 TL farkı hak ediyor mu kısaca bakalım. Bu arada her farklılıkları yazmadık. Dikkatimizi çeken ve önemli olan farklı yazdık.

Her iki modelde 6.5 inçlik Super AMOLED ekranı bulunmaktadır.

A52 modeli 407 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor.

A51 modeli 405 PPI Piksel ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor.

Değerlendirme: Oyun oynayacaklar için ekran yenileme hızı önemlidir. Özellikle PUBG Mobile gibi oyunları oynarken akıcılığı Galaxy A52 modelinde daha rahat hissedersiniz.

Galaxy A52’de 4500 mAh‘lık 25 W hızında hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Galaxy A51’de 4000 mAh‘lık 15 W hızlı şarjı bulunmaktadır.

Değerlendirme: Hızlı şarj teknolojisi artık günümüzde büyük önem kazandı. A52 modelinde daha uzun şarj süresi elde ederken, şarj dolum süresinde de daha az bekleme yaparsınız.

Kamera donanımına geçtiğimizde ise Galaxy A52’de 64 MP optik görüntü sabitleyici özelliği bulunuyor.

Galaxy A51’de ise 48 MP arka ana kamera ve görüntü sabitleyici özelliği yer almıyor.

Değerlendirme: Kamera donanımı olarak Galaxy A52 oldukça ağır basmaktadır. Arka ana kamera donanımı hariç diğer arka ve ön kamera çözünürlükleri aynıdır.

Performans donanımına geçtimizde ise Galaxy A52 modelinde 2.3 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli 8 GB RAM‘li Qualcomm Snapdragon 720G chipset yer alıyor.

Galaxy A51 modelinde 2.3 Ghz hızında çalışan 6 GB RAM‘li Samsung Exynos 7 chipset yer almaktadır.

Değerlendirme: Performans olarak Galaxy A52 modeli ağır basmaktadır. RAM olarak ve chipset olarak Galaxy A52 tercih edilir.

Son olarak Galaxy A52 modeli suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunmaktadır. Diğer modelde yer almıyor.

Sonuç: Galaxy A52 modeli aralarındaki 500 TL farkı hak etmektedir. Eğer bu iki model arasında kaldıysanız ve sizin için aralarındaki fiyat farkı sizi etkilemiyorsa kesinlikle A52 modelini tercih ediniz.