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Galaxy A3 (2017) ile Galaxy A3 (2016) farkları

tarafından 7 Ocak 2017 Tarihinde eklendi

Samsung Galaxy A3 (2017) – Samsung Galaxy A3 (2016) modelleri arasında kararsız kaldıysanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

galaxy-a3-2017-ile-2016-farklari

Samsung’un yeni modeli Galaxy A3 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Samsung’un A serisi modelleri birçok kişi tarafından büyük bir zevkle kullanılmaktadır.Hem tasarım olarak hem bütçe olarak uygun modelleri ile tercih edilmektedir.Her sene yenilenerek gelen Galaxy A3 (2017) modeli ile bir önceki sene üretilen Galaxy A3 (2016) modelinin arasındaki farkları teknoscrool.com olarak yazmak istedik.

Galaxy A3 (2017) ile Galaxy A3 (2016) arasındaki farklar uzun uzun yazmak isteriz fakat bu yazı uzun olacağı için sizleri sıkmak istemiyoruz.Basit bir excel tablosu ile farkları belirtmek istiyoruz.Galaxy A3 (2017) modelinin fiyatı resmi olarak belli olmadığı için malesef herhangi bir fiyat oranı belirtemiyoruz.Galaxy A3 (2017) modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda da herhangi bir resmi bilgi yok fakat şubay ayı sonlarına doğru gelmesi söz konusu olabilir.Tabi bu yazan bilgi sosyal medya üzerinden yazan bilgi olduğunu belirtelim.

Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017)
Ekran boyutu 4.7 inç 4.7 İnç
Ekran /Gövde Oranı Yüzde 69.44 Yüzde 67.94
Ağırlık 132 GR 138 GR
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Dahili Depolama 16 GB 16 GB
RAM 1.5 GB 2 GB
CPU Çekirdeği 4 Çekirdek 8 Çekirdek
CPU Frekansı 1.5 GHZ 1.6 GHZ
Ekran Çözünürlüğü 1440×2560 (QHD) 1080×1920 (FHD)
Batarya Kapasitesi 2300 mAh 2350 mAh
İşletim Sistemi Lollipop Marshmallow
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 312 PPI
Ekran Teknolojisi Super AMOLED Super AMOLED
4.5G desteği CAT 4 CAT 4
Radyo  Var Belli Değil
Suya dayanıklılık Yok Var
Toza dayanıklılık Yok Var
Parmak İzi okuyucu Yok Var

Galaxy A3 (2016) modeli ortalama olarak 999 TL civarlarında satılmaktadır.Galaxy A3 (2017) eğer maksimum 1199 TL civarlarına kadar gelirse alınmayı hak ediyor diyebiliriz.

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