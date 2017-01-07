Galaxy A3 (2017) ile Galaxy A3 (2016) farkları

Samsung Galaxy A3 (2017) – Samsung Galaxy A3 (2016) modelleri arasında kararsız kaldıysanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Samsung’un yeni modeli Galaxy A3 (2017) resmi olarak tanıtıldı.Samsung’un A serisi modelleri birçok kişi tarafından büyük bir zevkle kullanılmaktadır.Hem tasarım olarak hem bütçe olarak uygun modelleri ile tercih edilmektedir.Her sene yenilenerek gelen Galaxy A3 (2017) modeli ile bir önceki sene üretilen Galaxy A3 (2016) modelinin arasındaki farkları teknoscrool.com olarak yazmak istedik.

Galaxy A3 (2017) ile Galaxy A3 (2016) arasındaki farklar uzun uzun yazmak isteriz fakat bu yazı uzun olacağı için sizleri sıkmak istemiyoruz.Basit bir excel tablosu ile farkları belirtmek istiyoruz.Galaxy A3 (2017) modelinin fiyatı resmi olarak belli olmadığı için malesef herhangi bir fiyat oranı belirtemiyoruz.Galaxy A3 (2017) modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda da herhangi bir resmi bilgi yok fakat şubay ayı sonlarına doğru gelmesi söz konusu olabilir.Tabi bu yazan bilgi sosyal medya üzerinden yazan bilgi olduğunu belirtelim.

Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Ekran boyutu 4.7 inç 4.7 İnç Ekran /Gövde Oranı Yüzde 69.44 Yüzde 67.94 Ağırlık 132 GR 138 GR Arka Kamera 13 MP 13 MP Ön Kamera 5 MP 8 MP Dahili Depolama 16 GB 16 GB RAM 1.5 GB 2 GB CPU Çekirdeği 4 Çekirdek 8 Çekirdek CPU Frekansı 1.5 GHZ 1.6 GHZ Ekran Çözünürlüğü 1440×2560 (QHD) 1080×1920 (FHD) Batarya Kapasitesi 2300 mAh 2350 mAh İşletim Sistemi Lollipop Marshmallow Piksel Yoğunluğu 312 PPI 312 PPI Ekran Teknolojisi Super AMOLED Super AMOLED 4.5G desteği CAT 4 CAT 4 Radyo Var Belli Değil Suya dayanıklılık Yok Var Toza dayanıklılık Yok Var Parmak İzi okuyucu Yok Var

Galaxy A3 (2016) modeli ortalama olarak 999 TL civarlarında satılmaktadır.Galaxy A3 (2017) eğer maksimum 1199 TL civarlarına kadar gelirse alınmayı hak ediyor diyebiliriz.

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