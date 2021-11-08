Galaxy A22s 5G özellikleri açıklandı

Galaxy A serisinde haziran ayında Galaxy A22 5G modeli tanıtılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A22s 5G modeli lansmanı yapıldı.

Galaxy A22s 5G özellikleri neler?

6.4 inçlik 274 PPI piksel yoğunluğuna sahip Super AMOLED ekranı bulunuyor. 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere 4 adet arka kamerası bulunuyor. Selfie kamerasi ise 8 MP’dir. Batarya kapasitesine baktığımızda ise 4000 mAh’Lık bir batarya olduğunu görüyoruz.

İşlemci olarak MediaTek Dimensity 700 MT6833 tercih edilmiş. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır.

Galaxy A22 5G modeline göre baktığımızda batarya kapasitesinin daha düşük olduğunu, dahili depolama hafzıasının düşük olduğunu, Performans olarak iki modelin eşit olduğunu ve kamera donanımında düşük olduğunu görüyoruz. Bu model daha uygun bütçesi olanlara hitap ediyor gibi durmaktadır.

Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda netlik yok.