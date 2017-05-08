G2A güvenilir mi? G2A yorumları

Piyasanın oldukça altına, ucuz oyun ve program anahtarları satan bir site gördüğünüzde şüphelenmeniz kadar doğal bir durum yok.

Bugünlerde sahteyle gerçeği ayırt etmek daha da zorlaşırken, insanlar da G2A sitesi hakkında benzer sorular soruyorlar.

Öyleyse G2A güvenilir mi? G2A nasıl çalışmakta? İşte bildiklerimiz:

G2A nasıl çalışıyor?

G2A, Gittigidiyor ve eBay sitelerine benzer bir mantıkla çalışıyor. Burada çoğunlukla oyunlara ait cd-keyler, ürün anahtarları ‘gri market’ adı altında satılıyor. Sistemde bilgisayar oyunları ve programlarının yanı sıra PSN ve Xbox Live ürünleri de mevcut. Bu ağa isteyen herkes kayıt olup kullanabilirken, ürün satabilir veya satın alabilirsiniz.

Yani G2A doğrudan bir satıcı değil. Aracı kurum olarak çalışan site, insanların ellerinde olan oyun kodlarını satmasına izin veriyor. Sitede binlerce satıcı yer alırken, bunlardan aldığınız oyun keyi size kısa bir süre içinde veriliyor ve ardından Uplay, Steam, Origins gibi platformlarda aktive ediyorsunuz. Oyunu da G2A üzerinden değil, bu platformların sunucularından indiriyorsunuz.

Peki G2A’da satılan oyunlar neden ucuz? Bunun farklı sebepleri var. Örneğin, her ülkede oyunlar aynı fiyata satılmamakta. Hatta Türkiye’de Steam oyunları Avrupa ve ABD’ye göre oldukça ucuz. Steam’den 20-25 TL’ye alınan bir oyunu G2A gibi sitelerde 50-60 TL’ye satmak mümkün. Aynı zamanda indirim dönemlerini takip edip, oyun stoklayan kişiler de var. Bu kişiler indirimdeyken pek çok oyun satın alıyor ve bir süre sonra G2A üzerinde satmaya başlıyor. Elbette firmalardan oyun anahtarlarını topluca çalıp satan kişiler olduğu gerçeği de mevcut.

G2A kime ait?

G2A.co, benzer sitelerin aksine kendisini gizleyen bir kurum değil. Sitede firmanın her ayrıntısı, adresi ve telefon numaraları yer alırken, merkezleri Hong Kong’da ve Polonya’da da bir ofisleri mevcut.

G2A güvenilir mi?

Bu soruya net bir yanıt vermek zor çünkü dediğimiz gibi, site sadece bir aracı ve kodları satanlar üçüncü kişiler. Buna rağmen, her satıcıda o güne kadar ne kadar oyun sattığı, ne kadar olumlu puan aldığı gibi bilgiler yer alıyor. Dolayısıyla site üzerinden satın alım yaparken, yeni kayıt olmuş kişiler yerine düzenli oyun satanlardan ürün alın.

Bu şekilde risk minimuma inerken, site aynı zamanda belli bir aylık ücret karşılığında G2A Shield adlı bir koruma yöntemi sunuyor. Bu şekilde satın aldığınız oyun ç alışmasa dahi G2A size parasını iade ediyor. Fakat her şeye rağmen, nadir de olsa G2A’dan alınan oyunlar geçersiz çıkabiliyor ve sitenin müşteri hizmetleri de G2A Shield kullanmayan kişilere karşı çok yavaş çalışıyor.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)