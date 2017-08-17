Fujifilm X-T2 İncelemesi

Bu yılın başlarında X-Pro 2 çıktığından beri XT-1 modeli için yeni bir alternatif bekliyorduk ve artık makine ellerimizde.

Özellikler

– APS-C X-Trans CMOS sensörü, 24.3MP

– 3 inçlik açısı değiştirilebilen ekran

– 4K video kayıt özelliği

X-T1 modeline göre cihazın sensör çözünürlüğü ciddi miktarda arttırılırken, ISO aralığı da epey genişletilmiş. Fujifilm X serisi kameralarda ilk defa bu üründe 4K Ultra HD (3840X2160) video kayıt özelliği kullanılırken, aynı zamanda 100Mbps de bitrate var. Cihazla 4K videoları 30, 25 ve 24fps oranlarında çekmek mümkün.

8fps burst çekimler yapabileceğiniz cihaz, aynı zamanda batarya ömrü olarak da gayet başarılı ve tam şarj edilmiş bir bataryayla, toplam 1000 kare almak mümkün.

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