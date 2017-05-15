Free Studio ile internetten video indirme ve düzenleme

Eğer internetten video indirmek, bunları düzenlemek ve hatta farklı formatlara çevirmek istiyorsanız, Free Studio oldukça kullanışlı bir program.

Pek çok özelliği basitçe kullanımınıza sunan Free Studio’nun en büyük avantajı ise oldukça hızlı çalışması ve tamamen ücretsiz olması.

Free Studio ile video indirme

Free Studio’yu indirin ve kurmaya başlayın. Açtıktan sonra, web tarayıcınıza girin ve indirmek istediğiniz videonun URL’sini kopyalayarak Free Studio’ya dönün. YouTube sekmesini seçin ve yeşil Paste tuşuna basın. Bu listeye birden fazla video ekleyebilir, sırayla hepsini indirebilirsiniz.

İndirmek istediğiniz adresleri yapıştırdıktan sonra, Download tuşuna basarak bunları bilgisayarınıza kaydedin. İşlem tamamlandığında, oynat tuşuna basarak istediğiniz – varsayılan medya oynatıcınızda izleyebilirsiniz. Bunlar dışında, YouTube’dan sadece ses-müzik indirmek istiyorsanız veya mevcut bir videonun formatını değiştirmek istiyorsanız, Free YouTube to MP3 Converter veya Free MP4 Video Converter programlarını kullanabilirsiniz. Her iki program da ücretsiz ve oldukça basit çalışma mantıkları bulunuyor.

Free Studio ile masaüstünüzü kaydedin

Free Studio ile aynı zamanda masaüstünüzün görüntüsünü de kaydedebilirsiniz. Pek çok kişi bunu eğitim videoları veya oyun videosu çekmek için kullanırken, yapmanız gereken Free Studio’da ana menüye dönmek ve buradan Record> Free Screen Video Recorder yolunu izlemek. Burada sizden programın yeni sürümünü indirmeniz istenebilir fakat yoksayıp geçebilirsiniz.

Menü açıldığında soldan dördüncü tuşa, yani Record yazan kısma basın. Ardından kırmızı daire şekline tıklarsanız, masaüstünüzü program kaydetmeye başlayacaktır. Durdurmak için masaüstünüzdeki pencereden stup tuşuna basın. Free Studio’nun kaydettiği tüm ekran videoları, bilgisayarınızdaki Videolar klasörüne kaydolacaklar.

Free Studio ile video düzenleme

Bu ufak ama kullanışlı programla aynı zamanda indirdiğiniz veya mevcut videolarınızı düzenlemeniz de mümkün. Videonuzdan belli bir kısmı mı kesmek istiyorsunuz? Ses oranını mı ayarlayacaksınız? Yoksa videoyu farklı yönlere mi çevireceksiniz? Programın ana menüsünden Edit sekmesine tıklayın ve buradan Free Video Editor’e basın. Düzenlemek istediğiniz videoyu klasörden seçtikten sonra, işleme başlayabilirsiniz.

Programın menüsü basit olduğu için, düzenleme yaparken zorlanmayacaksınızdır da. Tamamladığınızda, sol alt kısımdan bir dosya formatı (genellikle MP4 iyi bir seçimdir) seçin ve ardından Save video diyerek kaydedin.

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