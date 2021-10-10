Bilim ve Teknoloji

Formula-1 Türkiye yarış sonuçları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 10 Ekim 2021
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Bu yıl herkesin sabırsızlıkla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix’i tamamlandı. İntercity İstanbul Park’taki yarışı Valtteri Bottas oldu. 58 tur süren yarışın favori ismi sıralama turlarında da birinci sırada yer alıyordu. 2021 yarış takvimin giren Türkiye Formula 1 milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla izlendi.

İkinci sırayı Max Verstappen

Üçüncü sırayı Sergio Perez

Sıralama turları dün yapılmıştı. Sırlama turlarında en hızlı pilot Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Fakat grid cezası nedeniyle birinci sıra yani pole pozisyonunda takım arkadaşı Valtteri Bottas yer aldı.

Hamilton ise 11.sırada yerini alacak.

Formula 1 Türkiye yarışı sıralama tur sonuçları

1.sırada Valtteri Bottas (Mercedes)

2.sırada Max Verstappen (Red Bull)

3.sırada Charles Lecierc (Ferrari)

4.sırada Pierre Gasly (AlphaTauri)

5.sırada Fernando Alonso (Alpine)

6.sırada Sergio Perez (Red Bull)

7.sırada Lando Norris (Mclaren)

8.sırada Lance Stroli (Aston Martin)

9.sırada Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10.sırada Sebastian Vettel (Aston Martin)

 

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 10 Ekim 2021
0 32 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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