Formula 1 Türkiye sıralama tur sonuçları

Formula 1 Türkiye yarışını milyonlarca kişi heyecanla beklemektedir. Sıralama turları bugün yapıldı. Sırlama turlarında en hızlı pilot Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Fakat grid cezası nedeniyle birinci sıra yani pole pozisyonunda takım arkadaşı Valtteri Bottas yer alacak.

Hamilton ise 11.sırada yerini alacak.

Formula 1 Türkiye yarışı sıralama tur sonuçları

1.sırada Valtteri Bottas (Mercedes)

2.sırada Max Verstappen (Red Bull)

3.sırada Charles Lecierc (Ferrari)

4.sırada Pierre Gasly (AlphaTauri)

5.sırada Fernando Alonso (Alpine)

6.sırada Sergio Perez (Red Bull)

7.sırada Lando Norris (Mclaren)

8.sırada Lance Stroli (Aston Martin)

9.sırada Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10.sırada Sebastian Vettel (Aston Martin)

Formula 1 Türkiye yarışı 10 ekim pazar günü saat 15:00’da S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.