Fiyat performans modeli Omix X300 yorumları

Son zamanlarda televizyonlarda reklamlarını sıkça gördüğümüz şıklığı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Omix X300 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak Omix X300 modeli 2499 TL civarlarında satılmaktadır. Günümüz dolar fiyatlarından sonra artan telefon fiyatarın inat oldukça uygun bir fiyat politikası ile kullanıcılarını bekliyor.

Ekran bölümü

Omix X300’de 6.67 inçlik oldukça büyük IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır. 394 PPI Piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise % 84.24’dür.

Batarya bölümü

Ekran büyük olduğu için bu telefonu 5000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Bu fiyata bulabileceğiniz en uygun fiyatlı batarya kapasitesi yüksek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu bataryayı 18 W gücünde hızlı şarj edebilirsiniz.

Kamera bölümü

Omix X300’de 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamera ile 1080p FULL HD 30 fps video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 2 MP ve bu kamera ile size ekstra geniş açı özelliği katmaktadır. Üçüncü arka kamera 2 MP’dir. Bu üçüncü kamera ile makro çekim özelliği kazanıyorsunuz. Dördüncü arka kamera 2 MP’dir. Bu kamera ile derinlik algısı özelliği eklenmektedir. Selfie kamerası ise 8 MP’dir.

Performans bölümü

Omix X300 modelinde 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio G80 chipseti yer almaktadır. Grafik işlemcisi olarak Mali-G52 tercih edilmiş. 3 GB RAM ve 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Omix X300 modeline microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Parmak izi ve okuyucusu özelliğide bulunduğunu hatırlatalım.

Sonuç olarak baktığımızda fiyatına göre oldukça tatmin edici özelliklerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütçeniz eğer 2500 TL civarlarında ise kesinlikle incelemeniz gerekiyor.