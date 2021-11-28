Fiyat aralığı çok az: Galaxy A32 ile Galaxy A31 arasındaki farklar

Galaxy A32 ve Galaxy A31 arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Galaxy A31 modeli Mart 2020 yılında tanıtıldı. Galaxy A32 modeli ise şubat 2021 yılında tanıtıldı.

Uzun uzun sizlere tek tek özelliklerini karşılaştırmak istemiyoruz. Sadece iki telefon arasındaki farkları belirtmek istiyoruz.

İlk olarak iki modelde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisine sahiptir. A32 modelinin ekranı 90 Hz yenileme, A31 modeli ise 60 Hz yenileme hızına sahiptir.

Kamera donanımına baktığımızda ise Galaxy A32 modelinde 64 MP, A31’de ise 48 MP‘dir.

Performans kısmına geçtiğimizde ise Galaxy A32’de 1.8 Ghz hızında çalışan 6 çekirdekli MediaTek Helio G80, Galaxy A31’de ise 1.7 Ghz hızında çalışan 4 GB RAM’li MediaTek Helio P65 yonga seti bulunmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy A32 modeli daha üstün gelmektedir. Hem kamera olsun hem performans olsun daha baskın durumdadır. Fiyatlarına baktığımızda ise Galaxy A32 modeli 250 TL daha fazla gözüküyor. Kesinlikle tercihinizi A32’den yana kullanınız.