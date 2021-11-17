Fimi X8 Mini yedek batarya fiyatı ülkemizde çok can sıkıcı

Xiaomi Fimi X8 Mini Drone modeli teknolojik donanımları ve fiyatı ile yarı profesyonel drone almak isteyenlerin büyük ilgisini çekti. 250 Gram ağırlığına sahip olması ile herhangi bir kayıt yaptırmanıza gerek kalmamaktadır.

Fimi X8 Mini drone aldığınızda kutu içeriğinden standart 1 adet batarya çıkmaktadır. Bir batarya ile ortalama olarak 30 dakika civarında uçuş yapabilirsiniz. Ortalama 6 km hız ile bu uçuş süresini görebilirsiniz.

Kutu içeriğinden ekstra batarya çıkmamaktadır. Kendiniz batarya almak istiyorsanız ekstradan ücret vermeniz gerekiyor.

Fakat Fimi X8 Mini satılık batarya fiyatlarına baktığımızda gerçekten çok üzüldük. Türkiye satış fiyatı 1199 TL civarlarında geziyor.

Aliexpress sitesine baktığınızda Yurt dışı fiyatları çok çok ucuz kalmaktadır. Yurt dışında 1 adet Xiaomi Fimi X8 mini batarya fiyatı 35 dolar civarındadır. Eğer 3 adet Fimi X8 Mini bataryası almak istiyorsanız 153 dolar ödemeniz gerekiyor. Ekstradan 4 dolar civarında gönderim ücreti bulunuyor.

Bu arada yukarıdaki batarya pro bataryadır. 2200 mAh’lık kapasiteye sahiptir. Kutu içeriğinde 2400 mAh’lık standart batarya çıkmaktadır.