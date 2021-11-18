Bilim ve Teknoloji

FIMI X8 Mini uçuş süresi oldukça başarılı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Kasım 2021
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Xiaomi Fimi X8 Mini Drone üst segment donanımlarına göre fiyatı ile oldukça ilgi görmektedir. Bu yazımızda sizlere Fimi X8 Mini uçuş süresi hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak bu drone’un fiyatından bahsedelim. 4199 TL fiyatı bulunuyor. Teknolojik donanımlarına göre fiyatı oldukça başarılı diyebiliriz. Satın aldığınızda kutu içeriğinde bir adet batarya çıkacaktır.

Fimi X8 Mini’nin standart ve pro olmak üzere iki farklı batarya çeşidi bulunmaktadır. Pro batarya gram olarak düşüktür. Ülkemizde standart 2400 mAh‘lık batarya ile gelmektedir. Bir batarya ile ortalama olarak 30 dakika uçuş süresi hedeflemektedir. Ortalama olarak 6 km rüzgar hızına göre bu veriler FIMI resmi internet sitesinde yazmaktadır.

Fotoğraf: FIMI resmi internet sitesi

Tabi bu 30 dakika kullanıcıların sürüş becerilerine göre değiştirmektedir. Aktif hızlı bir kullanım ile bu süreyi göremezsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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