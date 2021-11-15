Fimi X8 Mini Drone takip modu aktif etmeyi resimli anlattık

Fimi X8 Mini Drone hem fiyatı hem teknolojik donanımları ile drone tutkunlarının oldukça dikkatini çekmeyi başardı. Doların fiyatı yükseldikten sonra Drone fiyatlarında da oldukça artış yaşandı.

Fimi X8 Mini Drone modeli birçok sensöre ve güzel modlara sahiptir. Takip modu özellikle bu fiyatlı ürünlerde zor bulunan bir uçuş özelliğidir.

Fiyat performans ürünü olan Fimi X8 Mini Drone modelinde bu yazımızda sizlere takip modu nasıl açılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak drone’u tahmini 6-7 metre civarında yukarı çıkartınız.

Telefonda bulunan “kamera” butonuna basınız.

Aşağıya eklediğimiz ekran görüntüsündeki gibi “İntelligent Flight” sekmesine giriş yapınız.

Intelligent Flight moduna bastığınızda aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.

Smart Track moduna girdiğiniz 3 farklı mod ekrana çıkacaktır. Siz en solda bulunan “Trace” moduna basmanız gerekmektedir.

Trace modundan sonra telefondan takip etmesini istediğiniz kişiyi elinize kare içine almanız gerekmektedir. Doğru bir şekilde işlemi yaptıktan sonra “GO” tuşuna bastığınızda artık drone sizi takip etmeye başlayacaktır.

Profil moduna basarsanız Drone sizi sadece yan taraftan takip edecektir.

Lock moduna basarsanız eğer Drone hareket etmeden sizi sadece Gimbal yani kamerasını oynatarak takip edecektir. Kendisi sabit kalacaktır. Bu mod genellikle dar alanlarda çok kullanışlı bir moddur.

Bu arada bu drone 250 gram civarı olduğu için herhangi bir kayıt yaptırmanıza gerek kalmamaktadır. Fiyatı ise 3.999 TL civarlarında gezmektedir.