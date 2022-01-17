Fenoti FN43250 nasıl? Fiyatına göre donanımlı duruyor

Bu sefer sizlere Fenoti FN43250 Smart TV’den bahsetmek istiyoruz. Artan dolar fiyatlarından sonra televizyonlar oldukça fazla zam geldi. Bütçesi kısıtlı olanlar için Fenoti FN43250 modelin incelemelerini öneriyoruz.

Bu telefon LED ekrana sahip ve 43 İnç yani 108 CM ekran boyutundadır. HDR özelliği olmadığını hatırlatalım. Televizyonun içinde kendinden dahili HD uydu alıcısı bulunmaktadır. Bu sayede ekstradan uydu alıcısı almanıza gerek kalmayacaktır. Wi-Fi özelliği ile internete bağlanabiliyorsunuz. Tabi çok fazla hızlı bir sistem beklemeyiniz. 2 adet USB, 3 adet HDMI bağlantısı bulunmaktadır. Android 9.0 işletim sistemi ile yüklü geliyor. İçerisinde Netflix ve Youtube uygulamaları yer almaktadır. 1 GB RAM olduğunu belirtelim.

Fenoti FN43250 modeli 3.599 TL civarlarında satılmaktadır.

Sonuç olarak 3500 TL civarlarında HD uydu alıcısı içinde Smart TV özelliği olan, Netflix ve Youtube videolarını rahatlıkla izleyebileceğiniz bir akıllı televizyondur. Bütçesi kısıtlı olanlar için fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyoruz.

Not: Televizyonu deneme fırsatımız olmadı. Tamamen yukarıdaki yorumlar teknik özelliklerine göre yaptığımız yorumlardır. Televizyonu bizzat kullanan varsa bize yorum yazarak görüşlerini iletirse çok memnun oluruz.