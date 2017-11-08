Facebook’ta ucuz iPhone X satıcılarına kanmayın

iPhone X hem tasarımı ile hem teknik özellikleri ile çok beğenildi.Tabi iPhone X fiyatı da oldukça ses getirdi.Bizim bu konuyu açmamızdaki sebep ise sahte iPhone X satıcılarına kanmayınız.

Özellikle facebook üzerinden dolandırıcılar cirit atmaktadır.Kayıtsız iPhone X satıcıları oldukça çoğaldı.Örnek vermek gerekirse bir facebook sayfasında iPhone X 64 GB modeli 4400 TL, 256 GB olan modeli ise 5100 TL’den satılıyor.Mantıklı olursak Türkiye satış fiyatı 64 GB olanı 6099 TL, 256 GB olan modeli ise 6899 TL’den satılacak.Ayrıca en mantıksız olanı ise iPhone X yurtdışında 1000 dolar civarında satılırken nasıl oluyorda Türkiye’de 4400 TL’ye satılabilir.Malesef sosyal medyaya baktığımızda ise birçok kişinin bu kişilerden telefon almak için parayı gönderdiğini ve çok geçmeden de dolandırıldıklarını görüyoruz.Parayı gönderdikten sonra telefon ettiğinizde ulaşamıyorsunuz.Yada ulaştığınızda ağza alınmayacak sözler işitebilirsiniz.Siz siz olun lütfen bu dolandırılara fırsat vermeyin.Ucuz fiyat size cazip gelip elizde ki paradan da olmayınız.

iPhone X ülkemizde ki fiyatından sonra malesef ucuz fiyat verenler ilgi toplamaktadır.Bu telefonu almaya niyetlendiyseniz ve internetten alacaksanız güvenilir E-Ticaret sitelerinden alışveriş yapınız.Ne iş yaptığı belli olmayan vur kaç yapmaya çalışan şahıslardan kaçınınız.

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