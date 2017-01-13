Facebook’a GIF nasıl eklenir ve paylaşılır?

Kendi GIF fotoğraflarınızı oluşturarak facebook ve ınstagram’da paylaşmak istiyorsanız işte size güzel bir yazımız.

Facebook şüphesiz dünyanın en büyük ve en aktif kullanılan sosyal medya platformu olarak her geçen gün büyümeye devam ediyor.Bir kayıtlı kullanıcımız bizden Facebook’ta GIF nasıl paylaşabileceği konusunda destek istemiştir.İnternette bu konu hakkında birçok anlatım bulunmaktadır.Karışık olduğu için biz size en sade halinde bir anlatım sunmak istiyoruz.Instagram tarafından geliştirilen Boomerang uygulaması sayesinde kendiniz 1 saniyelik gif resimleri oluşturabilirsiniz.Oluşturduğunuz bu gifleri facebook ve instagram hesabınızda zorlanmadan oluşturabilirsiniz.

Hem Android işletim sistemine hem de İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda rahatça kullanabilirsiniz.Boomerang uygulamasının arayüzü çok basittir.Bu uygulama için herhangi bir kayıt yada ücret istememektedir.Uygulamada gif fotoğrafları çekmenizi sağlayan bir buton ve arka ile ön kamerayı çalıştırmak için sekme bulunmaktadır.

Facebook ve Instagram’da Gif Nasıl Paylaşılır ?

Boomerang uygulamasını telefonunuza kurduktan sonra ön kamera yada arka kamerayı kullanarak fotoğraf çekiniz.Boomerang ile fotoğraf çekme butonuna bastığınızda 10 adet fotoğrafı otomatik olarak çekecek ve çekim işlemi bittikten sonra uygulama size Facebook ve Instagram’da gif paylaşma için seçenek sunacaktır.Eğer isterseniz “bitti” seçeneğine basarak telefonunuzada kaydedebilirsiniz.

Android Boomerang uygulamasını indirmek için tıklayın.

iOS Boomerang uygulamasını indirmek için tıklayın.

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