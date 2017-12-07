Facebook son arama geçmişini silme

Facebook son aramaları silme konusunda yardım arıyorsanız bu sayfamızın size faydası olacaktır.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitesi olan Facebook artık hayatımızın her dakikasında diyebiliriz.Ümran isimli bir ziyaretçimiz Faebook arama geçmişini silme konusunda bizden destek istemiştir.Bildiğiniz üzere Facebook yapılan aramalarınızı kaydetmektedir.Bunun sebebi ise bir sonraki aramalarınızda rahat edebilmeniz içindir.Bazen arama geçmişinizdeki bazı aramaları görmek istemeyebilirsiniz.

Facebook arama geçmişini silme nasıl yapılır?

İlk olarak Facebook’a giriş yapıyoruz.Daha sonra üstteki mavi barın en sağında yer alan küçük ok işaretine (oturumu kapattığımız yer) tıklıyoruz ve “Hareketler Dökümü” seçeneğine geçiş yapıyoruz.Daha sonra Hareketler Dökümü sayfasının solunda yer alan yer imlerinden fotoğraflar, beğenmeler ve yorumların hemen altındaki “Daha Fazla” seçeneğine tıklıyoruz.Genişleyen seçenekler arasından “Ara”yı seçiyoruz.Son olarak açtığımız sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Arama Kayıtlarını Sil” seçeneğine tıklayıp açılan pencerede tekrar “Arama kayıtlarını sil” butonuna basmamız yeterli olmaktadır.

Eğer takıldığınız bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilir yada iletişim bölümüzden de mail atabilirsiniz.

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