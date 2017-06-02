Facebook hesabınızı güvenli kullanma yöntemleri

Dünya çapında en çok tanınan ve en çok kullanılan sosyal medya ağı şüphesiz Facebook fakat hala kullanıcılar yeterince güvenlik altında değil. Bunda sadece Mark Zuckerberg ve ekibinin de payı yok, aynı zamanda platformu kullananlar da pek çok hata yapıyor ve güvenliklerini önemsemiyor.

Peki Facebook güvenliği nasıl sağlanır? Facebook güvenliği için ne yapmalı?

Eğer hayatınızdaki önemli ayrıntıları, fotoğrafları Facebook üzerinden paylaşıyorsanız, potansiyel tehlikelere karşı da önlem almalı ve hesabınızı korumalısınız.

Facebook hesabınızı özel tutun

Öncelikle hesabınızı olabildiğince özel ve gizli tutmanız gerekiyor. Bunun için bilgisayardan Facebook’a giriş yapın ve sağ üstteki ok işaretine tıklayarak Ayarlar sekmesini açın. Öncelikle buradan ilave güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulamasını ayarlayarak, Facebook’a her giriş yaptığınızda cep telefonunuza özel ve tek kullanımlık bir kod gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda cihazınıza farklı bilgisayarlardan şifrenizi bilse de kimse erişemeyecektir. Ayrıca tanınmayan girişler hakkında uyarı alabilir, hesabınıza giremediğiniz zamanlarda iletişim için birkaç arkadaşınızı seçebilirsiniz.

Bunları yaptıktan sonra gizlilik sekmesine girerek paylaşım, iletişim ve arama ayarlarınızı yapın. Eğer maksimum güvenlik elde etmek istiyorsanız, paylaştıklarınızı sadece arkadaşlarınızın görmesini sağlayın. Ayrıca arkadaşlarınızın arkadaşı olmayan kişilerin size istek göndermesini de engelleyin. Bir diğer seçenek de, arama kısmında çıkmamak. Tavsiye olarak, Facebook’un dışındaki arama motorlarının Facebook profilinize bağlantı vermesini mutlaka engelleyin.

Her isteği kabul etmeyin

Eğer tanımadığınız kişilerden arkadaşlık isteği geliyorsa bunları reddedin. Özellikle ortak arkadaşınız yoksa, bu profiller zararlı veya sahte olabilirler.

Çocuklarınızı koruyun

Facebook’u kullanmak için yaş limiti 13 fakat rahatlıkla daha ufak çocuklar da kullanabiliyor. Eğer çocuğunuzun yaşı küçükse, düzenli olarak Facebook kullanımını izleyin ve siber zorbalardan, pedofililerden korunmasını sağlayın.

Gönderilerinize dikkat edin

Facebook’ta paylaştığınız şeylere dikkat edin ve çok özel bilgiler vermeyin. Kötü niyetli değil, sadece kıskanç insanlar bile size bu yöntemler zarar verebilir. Ayrıca gönderilerinizi özel yapın ve sadece arkadaşlarınızın görmesini sağlayın. Eğer herkese açık paylaşımlar yaparsanız, arkadaş listenizde olmayan kişiler de ne yazdığınızı rahatlıkla görebilecekler.

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