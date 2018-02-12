Facebook hesabı kalıcı olarak silme (2018)

Facebook, hayatımızın içine girdiğinden bu yana artık akıllı telefonlara ilk olarak yüklenen uygulamalar arasında yer almaktadır. Her gün kullanıcısı sayısı artıyor.

Tabi normal olarakta Facebook hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen yada Facebook hesabını dondurmak isteyen olabileceği için sizleri bilgilendirmek istedik.

Peki Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Genellikle Facebook kalıcı hesabı silmek isteyenlerin başında artık Facebook’tan sıkılan ve rahatsızlıklardan dolayı kapatılmak istenmektedir.

İlk olarak Facebook hesabınızı kapatmak önceden birkaç püf nokta söylemek istiyoruz. Facebook hesabınızı tamamen silmeden önce varsa sayfa ve gruplarınıza yeni bir yönetici atayınız. Facebook hesabı kapatılması işlemine eş zamanlı olarak sayfa ve gruplarınızda otomatik olarak silineceğini hatırlatalım.

İlk olarak buraya tıklayınız (Tıklayacağınız linkin ne olduğunu merak ediyorsanız Facebook’un sitesinde bulunan silme linkidir.)

Açılan sayfada ise Facebook size uyarı yapmaktadır. Bu uyarının size özetini yazmak istiyoruz. Facebook hesabınızı sildiğiniz taktirde hiçbir şekilde geri gelmeyeceğini hatırlatıyor. Fotoğraflarınız, mesajlarınız, v.s. her şey silinecektir.

“ Hesabımı Sil ” butonuna bastığınızda karşınıza ufak bir pencere açılacaktır.

Bu pencerede “Hesabını kalıcı olarak silmek üzeresin. Emin misin? “ sorusu yazmaktadır. Hemen altında Facebook şifrenizi yazdıktan sonra pencerenin en alt bölümünde doğrulama kodu bulunmaktadır. Bu kodu girdikten sonra hesabınız silinecektir.

Son olarak Facebook hesabınızı sildikten sonra 2 hafta içinde açmamanız gerekmektedir. Eğer 2 hafta içerisinde Facebook hesabım acaba silinmiş mi diye giriş yaparsanız silinme talebiniz otomatik olarak iptal edilecektir. Bu özellik ise Facebook’un kullanıcısına acaba pişman olur mu diye yaptığı güzellik diyebiliriz. Facebook hesabınızı tamamen kalıcı olarak silmek istiyorsanız 2 hafta içerisinde hiçbir şekilde oturum açmamanız gerekmektedir.

Not: Akıllı telefonunuzda bulunan Facebook uygulamanızı kaldırmanızı öneriyoruz. Genellikle kullanıcılar otomatik olarak beni hatırla seçeneğini kullandığı için 2 hafta içerisinde giriş yapar ve hesap silme işlemini iptal edebilirsiniz.

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