Facebook büyümesini devam ettirdi

Facebook’un gelirleri merakla beklenirken tüm tahminlerin üstünde başarılı bir grafik yakaladı.

Techradar’ın haberine göre 2016’nın 4. çeyrek mali sonuçlarını açıklayan Facebook, yılı 8.8 milyar dolar gelir ile kapattı.Ayrıca 3.56 milyar dolar kar ile yılı kapattı.Aylık kullanıcısı sayısında ise herhangi bir düşüklük yaşanmazken emin adımlarla hergeçen gün artışını sürdürmeye devam ediyor.Facebook en son verilerine göre yüzde 3.9’luk bir artış göstererek 1.8 milyar kullanıcıya ulaştı.

Sahte haberler ve yanlış reklamcılığa savaş açan facebook, bu hamle ile gelirlerinde büyüme yaşadı.Facebook şu anda 1.8 milyar kayıtlı kullanıcıya sahipken, hergün yaklaşık 1.2 milyar kişi akıllı telefonlar üzerinden giriş yapıyor.Mobil kullanımı her platformda olduğu gibi facebook’ta mobil girişlerini artırdı.Mobil gelir facebook’un yüzde 84’ünü oluşturmaktadır.2015 yılı rakamlarına bakıldığında ise neredeyse gelirini 2 katını çıkardı.

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