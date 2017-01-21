Facebook bildirimleri nasıl kapatılır (Android ve İOS)

Facebook’ta gelen bildirimleri nasıl kapatabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Akıllı telefonlar hayatımızın içinde önemli bir yer edinmektedir.Fakat bu teknolojik cihazların en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise kesinlikle şarj sürelerinin az gitmesidir.Şarj bitiş süresini uzatmak için kullanıcılarda dikkatli davranması gerekmektedir.En çok şarj tüketen uygulamalar arasında yer alan Facebook’un mobil uygulamasında bildirimleri nasıl kapatabilirim diye merak ediyorsanız bu yazımız size göredir.

Bildirim sesleri açıkken, biri gönderilerinizi beğendiğinde veya yorum yaptığında veya Zaman Tünelinizde paylaşımda bulunduğunda bilgisayarınızın hoparlörlerinden bir uyarı sesi duyarsınız.

Bildirim seslerini kapatmak için:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın ve Ayarlar’ı seçin

Soldaki Bildirimler‘e tıklayın

Facebook üzerinde‘ye tıklayın

Her yeni bildirim alındığımda ses çal seçeneğini kapatın.

Ayrıca teknoscrool.com olararak önerimiz facebook’un maboil uygulamasını kullanırken sadece ihtiyacınız olduğunda mobil veri bağlantısını aktif ediniz.Devamlı olarak mobil veri bağlantısını kullanmak şarj sürenizin çok kısa gitmesine neden olacaktır.

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