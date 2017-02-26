Facebook Artık İş İlanları da Yayımlayacak  

Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi işsizlik. Bu yüzden son yıllarda özellikle iş ilanı sitelerinde çok fazla artış oldu. Fakat bu durum sadece ülkemiz için değil bütün dünya için geçerli.

Facebook’ta bu duruma kayıtsız kalmıyor ve iş ilanı yayımlamaya başlayacak. Yani yakında Facebook, iş ilanı baktığınız bir platform haline gelebilir. Yen haber geldikten sonra Facebook’un insanları iş sahibi yapıp yapamayacağı da büyük bir soru işareti haline geldi.

İşsiz misiniz veya yeni bir iş mi arıyorsunuz? Bu durumda iş ilanlarına bakabileceğiz platformlardan biriside Facebook olacak. Sosyal ağ tarzı iş ilanları sitesi olarak LinkedIn uzun zamandır işlem veriyor. Şimdi ise LinkedIn karşısına Facebook gibi bir rakip çıktı. Bu konuda ortalık biraz karışacak diyebiliriz.

İŞ İLANLARI LİSTELEME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Günümüzün en fazla kullanılan sosyal ağlarından birisi Facebook. Facebook’un özellikle sayfalar özelliği de çok fazla kullanılıyor. Sosyal medya devinin Sayfalar özelliğini kullanan 65 milyondan fazla şirket ve kullanıcı olduğu düşünülüyor.

Bir web sitesi kurmak oldukça maliyetli olduğu için kullanıcılar ücretsiz olan ve sosyal bir seçenek olan Facebook sayfalarını kullanmayı tercih etme yoluna ilerliyor. Facebook’a yeni gelecek uygulama sayesinde şirketler durum güncellemesi yaptığı gibi iş ilanları paylaşabilecekler. Bu gönderilerde bağlantı verme, yorum yapma ve paylaşma gibi seçeneklerin yanı sıra Başvuru Yap seçeneği de sunulacak. Bu şekilde tek bir seçeneğe tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Hatta bunu Facebook Messenger üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

Artık Facebook sayfalarında iş ilanlarının paylaşılmasının yanı sıra firmaların sayfalarında iş ilanlarının listelendiği işler sekmesi de yer alacak. Bu sekmeye giriş ağlayarak şirketlerin Facebook üzerinden paylaştığı tüm iş ilanlarını ve açık pozisyonları görebileceksiniz.

Facebook iş ilanları özelliği şuan için ülkemizde aktif olarak kullanılamıyor. Fakat ABD ve Kanada’da kullanılmaya başlandı. Facebook’un bu özelliği kademe kademe diğer ülkelere de getirilmesi bekleniyor.

Facebook’un getirdiği iş ilanları uygulaması hem kullanıcılar için hem de Facebook için önemli bir gelişme oldu diyebiliriz. Bu hamlenin Facebook’un katma değerini de artıracağı düşünülüyor.

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