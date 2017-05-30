Essential Phone (PH-1) teknik özellikleri ve tasarımı ile bomba etkisi yaptı

Android platformunun yaratıcılarından olan Andy Rubin’in uzun zamandır gündemde olan akıllı telefonu Essential Phone resmi olarak tanıtıldı.

Essential Phone (PH-1) modelinin hem tasarım olarak hem teknik özellikleri olarak büyük ses getirecek bir model olduğu ön plana çıkmaktadır.Tasarım konusunda neredeyse çerçevesiz ekrana sahip olması ile büyük ekranlı telefon severlerin dikkatlerini çekti.

Essential Phone (PH-1) teknik özellikleri nasıl?

İlk olarak 5.71 inçlik 504 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor.Bu modelin ekran/gövde oranı ise oldukça yüksek diyelim.Orana baktığımızda yüzde 84.86‘lık bir oran görüyoruz.Bu kadar büyük bir ekranı ise 3040 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya kapasitesi bulunmaktadır.Essential Phone (PH-1) kamera özelliklerine baktığımızda da 13 megapiksellik bir arka kameraya destek olarak 13 MP‘lik ikinci kamerada bulunmaktadır.Ön kamera olarak ise 8 megapiksellik bir çözünürlük tercih edilmiş.Her konudan donanımlı bir telefon olduğunu yazımızın başında da yazmıştı.Performans konusunda ise 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 540 bulunuyor.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon ve yavaşlaması söz konusu değildir.Dahili depolama hafızası olarak 128 GB tercih edilmiştir.Essential Phone (PH-1) microSd hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız malesef hayır olacaktır.4.5G ve parmak izi okuyucusu olan bu modelin her konudan akıllı etlefon kullanıcılarını tatmiin edecektir.

Essential Phone (PH-1) Türkiye’ye gelecek mi?

Bu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir net blgi bulunmuyor.Yabancı forumları da araştırdık fakat hangi ülkelerde satılacağına dair bilgiye ulaşamadık.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Essential Phone (PH-1) Fiyatı ne kadar?

İlk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde satışa sunulanacak olan Essential Phone, 699 dolardan satılacak.Tabi bu fiyatın ön sipariş olduğu belirtiliyor.Sınırlı süre içinde satışlardan sonra fiyat 899 dolara ulaşabilecek.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)