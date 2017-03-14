Eski bilgisayardaki dosyaları yeni bilgisayara kolayca taşıma

Eski Bilgisayardaki Bilgileri Yeni Bilgisayara Aktarma Yolları Nelerdir?

Eski ve yeni bilgisayarlar arasında veri taşımak, verilerin miktarı yüksekse hayli zor olmaktadır. Ancak bu taşıma işlemleri için bazı seçenekler bulunmaktadır. Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ve yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sürülmesi, zamanla yeni bir bilgisayar almayı zorunlu kılmaktadır. Yeni bilgisayar alındığında ilk iş olarak eski bilgisayarda bulunan verileri aktarmak gerekmektedir.

Veri aktarma işleminde kullanılar yöntemlerden bazıları hızlı bazıları ise yavaştır. Yavaş yöntem aynı zamanda ucuzken, hızlı yöntemler pahalı olmaktadır. En çok tercih edilen veri aktarma yöntemler ise USB veri aktarma kablosu, bulut servisleri, harici depolama aygıtı ve PC Mover’dir.

USB Veri Aktarma Kablosu

Veri aktarma işleminde fazla para harcamak istemeyenler bu yöntemi kullanmaktadır. Yalnızca 30 dolar gibi bir mebla ile USB portları üzerinden verileri aktarmak mümkündür. Windows işletim sistemlerinde kullanılan bu yöntemle veriler güvenli şekilde aktarılmaktadır.

Bulut Servisleri

Her alanda kullanılan bulut servisleri, gerek kişisel gerekse iş alanında olsun çoğu ihtiyaca yanıt verebilmektedir. Google Drive, DropBox, OneDrive en çok kullanılan bulut servisleridir.

Harici Depolama Aygıtı

Veri taşıma işleminde en çok tercih edilen yöntem harici depolama aygıtıdır. Verilerin kolay aktarımını sağlayan bu disk rahatlıkla tercih edilebilir.

PC Mover

Veri aktarmak için en iyi çözüm sunan yöntemlerden biridir. Basit ve güçlü bir program olan PC Mover’da, iki bilgisayarın aynı inetrnet bağlantısına bağlı olması gerekmektedir.

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