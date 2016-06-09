En uygun ve kaliteli akülü araba modelleri hangisi?

Uygun ve kaliteli akülü araba almak istiyorsanız size yardımcı oluyoruz.
Akülü araba son zamanlarda çocukların en büyük oyuncaklarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.Özellikle yaz ayları geldiğinde 2 yaş ile 7 yaş arasındaki çocuklar hemen hemen hergün dışarıda akülü araba sürmek istemektedir.Ziyaretçilerimizden genellikle akülü arabalar hakkındaki soruları elimizden geldiği kadar yanıtlamaya devam ediyor.Son zamanlarda 1000 TL altı akülü araba modelleri hakkında sorular gelmektedir.Bu fiyat aşağısında yüzlerce marka ve model bulunmaktadır.Fakat akülü araba alırken kriterlerinizi iyi belirlemeniz gerekmektedir.Özellikle yedek parça desteği olan markaları seçmek her zaman avantajlı olacaktır.Yedek parça desteği olmayan akülü arabalar en ufak arızasında büyük masraflar açarken çöpe atılmada çok olmaktadır.Arada sırada 500 TL altı akülü araba seçenekleri hakkında sorular gelmektedir.500 TL altı genellikle 6V akülü araba modelleri bulunmaktadır.Nadir olarak 12V olan modellerde yer almaktadır.
Teknoscrool.com olarak bize aradığınız akülü araba özelliklerini yazarsanız elimizden geldiği kadar sizlere marka model önerilerimiz olacaktır.
Mine
14 Şubat 2017 at 14:28
12V KIZ İÇİN KEMERLİ VE UZAKTAN KUMANDALI 2 YAŞ VE ÜSTÜ KULLANILACAK UYGUN AMA KALİTELİ ÖNERİNİZ VAR MIDIR?
Teknoloji
15 Şubat 2017 at 16:59
Cevap verildi
Seda
9 Mayıs 2017 at 17:30
Merhaba; Oğlum 3 yaşında 11. Katta oturuyorum arabaya sığabilecek, hızlı veya yavaş gitme seçeneği olan , aküsü çıkartılıp şarj edilebilen ve çabuk bitmese iyi olur ☺️ Yedek parçası ve servisi olan ( İstanbul Beylikdüzü’nde oturuyorum) 1000 tl yi geçmeyecek bir akülü araba tavsiyeniz varmı? ☺️
Teknoloji
10 Mayıs 2017 at 10:53
Merhabalar Seda hanım,
Akülü söküp takma olayı markalara göre değişiklik göstermektedir.Arabanızın markasını bilmediğim için şu boyuttakini alım diyemeyiz.Ama 12V’luk olan aküler hemen hemen birbirine yakındır.Pilsan nevada yada pathner modelerine bakabilirsiniz