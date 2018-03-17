En ucuz fiyatlı akıllı telefon Sony Xperia Tipo

Değerli bir ziyaretçimiz akıllı telefon almak istediğini, fakat en ucuz hangi akıllı telefon modeli tercihi konusunda bilgi istemiştir.

İnternet üzerinden baktığımızda en ucuz akıllı telefonunun Sony Xperia Tipo modelidir. 2012 yılında üretilen bu modelin teknik özelliklerinden azcık bahsetmek istiyoruz.

Sony Xperia Tipo modelinde 3.2 inçlik 180 PPI Piksel yoğunluğunda bir TFT LCD ekranı bulunuyor. Bu telefonunun ekran/gövde oranı ise yüzde 51.94’dür. Şarj bölümüne geçtiğimizde 1500 mAh’lık değiştirebilir batarya bulunuyor. Batarya kapasitesi size düşük gibi gelebilir fakat 3.2 inçlik bir ekran boyutu olan telefon için ideal kapasitede diyebiliriz. Kamera çözünürlüğü ise 3.15 MP’dir. Video kayıt ise 480p çözünürlüğünde gerçekleşmektedir. Performans olarak ise Qualcomm Snapdragon S1 chipset bulunuyor.

1 çekirdekli ve 512 MB RAM’e sahiptir. 2 GB dahili depolama hafızası bulunuyor. Bu hafıza çok düşük olduğu için Xperia Tipo modeli microSD hafıza kartı desteği sunmaktadır. Kapasitesini 32 GB’a kadar artırabiliyorsunuz fakat bu kapasiye ulaştığınızda telefon çok çok yavaşlayacaktır. Sony Xperia Tipo almadan önce bu modelin 4.5G desteğinin olmadığını hatırlatalım. NOrmal olarak 3G desteği alabilirsiniz. İşletim sistemi olarak ise Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) sürümü bulunuyor. Son olarak ise radyo özelliğinin olduğunuda yazmak istedik.

Sony Xperia Tipo modeli 350 TL civarlarında satılmaktadır.

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