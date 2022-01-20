En ucuz 24V akülü araba modeli (2022) hangisi ?

Bu yazımızda sizlere en ucuz 24V akülü araba modeli hangisi olduğunu yazmak istedik. İlk olarak şunu söylemek istiyoruz. Aşağıda yazdığımız model bizim kendi araştırıp bulduğumuz modellerdir.

24V akülü araba modelleri ülkemizde çok fazla model çeşitliliği bulunmamaktadır. Genel olarak 24V akülü araba 2 kişiyi çok rahat bir şekilde taşımaktadır. Arazi şartlarında da oldukça performanslı olduğu için çocukların vazgeçilmez oyuncağı olmaktadır.

Peg Perego Polaris Ranger Rzr 900 Xp 24 Volt Akülü Araba

Bu 24v akülü araba modeli gerçek LED farlara sahiptir. Ayrıca gerçek kornası ile çocuklara gerçek araba izlenimi vermektedir. Ayrıca ön panelde yer alan LED ışıklar ile şarjın ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Birbirinden bağımsız olarak 2 koltuğu sayesinde 60 kg’a kadar rahatça taşımaktadır. İki vites seçeneği ile hem yavaş hem hızlı olarak kullanabilirsiniz. 2 ileri ve 1 geri vites. (1. Vites 4km/saat, 2.Vites 8.2 km/saat) Geri viteste hız 4km/saat hız yapmaktadır.

Ayrıca % 17 gibi eğimli yola tırmanabilmektedir. Bu oran gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bu ürünün fiyatı 8.999 TL civarlarındadır.

Boyut: 127cm x 90cm x 88 cm

Koli Boyutu: 90.3cm x 52.3cm x 126.3 cm

Ağırlık: 27,4 kg