En Ucuz 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba Fiyatı Ne Kadar

En Uygun 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba Fiyatları
Bir çok kişi akülü araba alacağı zaman çok kararsız kalmaktadır.Nedeni ise 200 TL’den başlayıp 2 Bİn TL’ye kadar varan fiyatları.
Akülü arabada özellikler ve detaylar arttıkça fiyatlarda tırmanıyor.Mp3 çalarlı,ileri geri kontrolü direksiyondan,emniyet kemeri,deri koltuk v.s. bu tür özellikler girdiği andan itibaren fiyatlar 950 TL’yi geçmektedir.Benim için bu kadar fazla diyorsanız bana 12V olsun,uzaktan kumandalı ve en ucuz fiyatlı olanı hangisi diyorsanız teknoscrool.com olarak size bir önerimiz olacak. Bu özellikte olan akülü araba fiyatı 400 TL‘dir.
Marka ve model isteyenler lütfen yorum yazsınlar.Mail adreslerine gönderilecektir.
Bilal caliskan
6 Temmuz 2015 at 01:15
En uygun 12w akulu araba hangi marka ve model
Teknoloji
6 Temmuz 2015 at 01:31
Merhabalar Bilal Bey ,
Mail atılmıştır. Postanızı kontrol edin.Eğer gelmediyse tekrar gonderebılıriz.
serkan
10 Temmuz 2015 at 18:50
Banada mail atarmisiniz
Teknoloji
17 Temmuz 2015 at 13:00
Mail atılmıştır.
hakan
20 Temmuz 2015 at 19:44
En uygun 12w akulu araba hangi marka ve model
Teknoloji
20 Temmuz 2015 at 21:27
Hakan bey merhabalar,
mail adresiniz doğru mu acaba? gonderemıyorum
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ferhat çalışkan
27 Temmuz 2015 at 21:39
Bana da bir öneride bulunabilir misiniz?
sevimtürk
27 Temmuz 2015 at 21:58
modeli ve özellikleri atarmısınız
Teknoloji
29 Temmuz 2015 at 10:53
Mail atıldı.
Teknoloji
29 Temmuz 2015 at 10:53
Mail atıldı.
seval
29 Temmuz 2015 at 17:29
Bana da maıl atarmısınız . urunu dıger gorsellerıyle gonderırsenız sevınırım
Teknoloji
29 Temmuz 2015 at 22:09
Mail atıldı seval hanım.
Ali fuat
9 Ağustos 2015 at 23:53
Bende marka model ve satin alaina ilcek yer hakkinda bilgi alabilir miyim. Tesekkurler
Teknoloji
10 Ağustos 2015 at 14:17
Ali bey mail atılmıştır.
Teknoloji
11 Ağustos 2015 at 13:24
Ali Fuat bey,
verdiğiniz mail adresi çalışmamaktadır.Maillerimiz size ulaşmıyor.
savaş şahan
1 Eylül 2015 at 14:35
Bilgi alabilir miyim?
Teknoloji
1 Eylül 2015 at 15:14
Mail atılmıştır Savaş bey
ömer
12 Ekim 2015 at 19:14
bilgi alabilirmiyim
Teknoloji
12 Ekim 2015 at 21:47
Mail atılmıştır.
Kontrol edebilirmisiniz.
ömer
15 Ekim 2015 at 19:57
msj gelmedi
MUSA
23 Ocak 2016 at 14:09
BEN 650 MAKSİMUM 700 TL CİVARINDA BİR AKÜLÜ ARABA ARIYORUM ÖZELLİKLER 12 V MOTOR VE KAYMAZ SES YAPMAYAN TEKERLEK OLMASI GERE KİYO EĞER BU FİYA YOK SA BU FİYATA EN YAKIN ARABA HANGİSİ TERCİHİM BMV JİP SİYAH
Teknoloji
23 Ocak 2016 at 17:33
Malesef hepsi kayıyor.Lastik tekerlik olmadığı içinde hem kayıyor hemde ses yapıyor.
sevil
23 Şubat 2016 at 13:12
bilgi alabilirmiyim
Teknoloji
23 Şubat 2016 at 18:59
İyi Akşamlar sevil hanım,
Belirttiğiniz adresinize mail atılmıştır.Kontrol ediniz.
Eğer gelmediyse tekrardan iletişim kurarsanız hemen tekrar göndeririz.
Hamit
31 Mart 2016 at 20:00
12 volt uzaktan kumandali en uygun olan modeli hangisidir bide fiyati
Teknoloji
1 Nisan 2016 at 18:09
Hamit bey mail attık.Kontro edebilir misiniz?
Bora
2 Nisan 2016 at 10:22
12 volt, 1,5 yaşında oğlum için kumandalı arıyorum tavsiyeniz için şimdiden teşekkürler.
Teknoloji
3 Nisan 2016 at 13:42
Bora bey mail atıldı kontrol edebilir misiniz?
Ali kaya
11 Nisan 2016 at 14:04
Maile akulu araba modellerini gonderebilirmisiniz
Teknoloji
11 Nisan 2016 at 14:51
Ali bey mail atıldı.
Kontrol edebilir misiniz?
Elif
19 Nisan 2016 at 02:04
Merhaba.uzaktan kumandalı 12 volt ve şarj kullanım süresi en fazla olan en cazip fiyatta olan ürün onerir misiniz? Teşekkür ederim.
Teknoloji
19 Nisan 2016 at 17:10
Merhabalar elif hanım,
Size mail attık kontrol edebilir misiniz?
Ceyhun
21 Nisan 2016 at 16:39
Bana da 12 volt uzaktan kumandalı modelleri ve fiyatları MAİL atarmisiniz
Ceyhun
21 Nisan 2016 at 16:41
Bana da modelleri ve fiyatları MAİL atarmisiniz
Teknoloji
21 Nisan 2016 at 22:14
Mail atıldı kontrol edebilir misiniz?
ergin
22 Nisan 2016 at 09:59
merhaba bende aryorum 12 volt kumandalı uygun ?
Teknoloji
24 Nisan 2016 at 15:03
Ceyhun bey mail atıldı.
can Ahmet
14 Mayıs 2016 at 22:28
12w marka model mail atar mısınız
Teknoloji
15 Mayıs 2016 at 09:47
Ahmet bey merhabalar,
mail attık ama geldi mi?
kayhan
25 Mayıs 2016 at 23:47
mail atabilirmisiniz bilgi almak istiyorum
Teknoloji
26 Mayıs 2016 at 09:55
Kayhan bey mail atıldı.
Serkan
28 Mayıs 2016 at 03:33
Merhaba, uygun uzaktan kumandalı 12 V yardımcı olur musunuz?
Teknoloji
30 Mayıs 2016 at 10:00
Serkan bey merhabalar,
Mail atıldı kontrol edebilir misiniz?
ayşen
15 Haziran 2016 at 11:49
Selamlar,
2 oğlum var. Mümkünse 2 kişilik ama pahalı olacaksa tek kişilik ,kuvvetli motor nispeten hızlı sessis çalışan ,mp3 playerı olan 12 yada 24vluk taşıma kapasitesi yüksek olan model öneriniz varmıdır. Bütçe 1000-1300
Teknoloji
15 Haziran 2016 at 20:31
Ayşen hanım http://www.teknoscrool.com/genel/12v-ile-24v-akulu-araba-arasindaki-farklar-neler-4714/
Yukarıdaki konuya bakabilirsiniz. Model olarak ise Land Rover Cansın modelini inceleyebilirsiniz.
volkan ç.
13 Ağustos 2016 at 18:33
iyi günler. 12v uzaktan kumandalı geri de gidebilen birkaç model önerebilir misiniz?
Teknoloji
15 Ağustos 2016 at 10:38
Volkan bey baby go ve pilsan 12V modellerine bakabilirsiniz.Ayrıca bütün modeller geri gidebilmektedir.
mustafa
8 Eylül 2016 at 15:34
12 v uzaktan kumandalı ucuz modelleri bildirir misiniz ?
Teknoloji
9 Eylül 2016 at 20:29
Mustafa Bey,
Pilsan Jaguar yada racing modellerine bakabilirsiniz.
abdullah mücahid açık
13 Ekim 2016 at 16:03
mrb. 24 voltluk çift kişilik pilsan araba çıkmış. 2 çocuk 60 kg civarı randımanlı olur mu? 2500 tl civarı pilsan markadır. daha uygun 24 volt veya 12 volt araba markası tavsiye eder misiniz. yedek parça kolay temin oalyını da gözönünde bulundurarak.
Teknoloji
13 Ekim 2016 at 17:39
Eğer 2 çocuğunuz için alacaksınız 24V’luk işinizi görecektir.Parça temini için belirttiğiniz model başarılır.
Varol
3 Aralık 2016 at 23:46
12 volt uzaktan kumandali en uygun. küçük, evin içine sığan, hareket ederken ses çıkarmayan, modeli hangisidir.
Teşekkür ederim
Teknoloji
4 Aralık 2016 at 09:26
Malesef varol bey evde kulllanılabilecek bir araba yok
Emre
20 Nisan 2017 at 14:31
Bana da mail atar mısınız 12v emniyet kemeri ve uzaktan kumandası olması yeterli
Teknoloji
23 Nisan 2017 at 10:56
Merhabalar emre bey,
Bütçeniz nedir?