En Ucuz 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba Fiyatı Ne Kadar

En Uygun 12V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba Fiyatları



Bir çok kişi akülü araba alacağı zaman çok kararsız kalmaktadır.Nedeni ise 200 TL’den başlayıp 2 Bİn TL’ye kadar varan fiyatları.

Akülü arabada özellikler ve detaylar arttıkça fiyatlarda tırmanıyor.Mp3 çalarlı,ileri geri kontrolü direksiyondan,emniyet kemeri,deri koltuk v.s. bu tür özellikler girdiği andan itibaren fiyatlar 950 TL’yi geçmektedir.Benim için bu kadar fazla diyorsanız bana 12V olsun,uzaktan kumandalı ve en ucuz fiyatlı olanı hangisi diyorsanız teknoscrool.com olarak size bir önerimiz olacak. Bu özellikte olan akülü araba fiyatı 400 TL‘dir.

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