En İyi Wireless (Kablosuz) Kulaklıklar

Eğer mağarada yaşamıyorsanız, muhtemelen Apple’ın attığı radikal adımlardan haberdarsınızdır. Ünlü teknoloji üreticisi, yeni iPhone 7 modelli telefonundan geleneksel 3.5mm kulaklık girişini çıkarmıştı.

Buna rağmen telefonunuzda kullanacak kaliteli kulaklık arıyorsanız, elinizde çokca wireless – kablosuz kulaklık bulunuyor. Peki en iyi kablosuz kulaklıklar hangileri?

1. Sennheiser Momentum Wireless

Yaklaşık 1200 Lira fiyat etiketiyle satılan Sennheiser Momentum Wireless, son derece kaliteli bir kulaklık. Fiyatı da bir o kadar yüksek olsa da, 25 saatin üzerinde batarya ömrü sunuyor ve sınıfında en iyi sesi veriyor. Eğer gerçek bir kulaklık tutkunuysanız ve bolca da paranız varsa, Sennheiser Momentum Wireless’tan iyi bir seçim olamaz.

2. Jabra Move Wireless

8 saatin üzerinde batarya ömrü sunan kablosuz kulaklık Jabra Move Wireless, yaklaşık 400-450 TL arası bir fiyattan satılıyor. Sade tasarımının yanı sıra son derece hafif olan bu cihazın tek eksiği ise ses izolasyonu konusunda biraz başarısız olması.

3. Bose QuietComfort 35

Yaklaşık 2000 TL’ye alabileceğiniz Bose QuietComfort 35 modeli, 20 saatin üzerinde batarya ömrü sunuyor ve birinci sınıf bir kulaklık. Harika bir ses yalıtımı olan, sahne çalışması yapanlar için de ideal olan Bose markalı kulaklığın tek eksiği ise muhtemelen ‘sıkıcı’ duran, fazla sade tasarımı olabilir.

4. Sony MDR-ZX770BT

500 Lira gibi bir fiyata sahip olabileceğiniz Sony MDR-ZX770BT, piyasadaki en iyi seçenek olmasa da şüphesiz en iyilerden birisi. Hem malzeme kalitesi, hem de kullanılan materyaller en üst düzeydeyken, ses yüksekliği çok fazla olmasa da ideal seviyede. Kulağa oldukça iyi oturan, 20 saatin üzerinde batarya ömrü sunan Sony MDR-ZX770BT, sahne performansları için ideal bir mikrofon olmasa da, müzik severlerin ilgisini çekecektir. Maalesef bass seslerde ise biraz hafif kalıyor.

5. Bowers & Wilkins P7 Wireless

17 saate kadar batarya ömrü sunan bu kablosuz kulaklık, maalesef ülkemizde satışa sunulmadı fakat eğer 400 Dolar’ı gözden çıkarırsanız, Amazon üzerinden satın alabilirsiniz. Çok iyi bir malzeme kalitesine sahip olan Bowers & Wilkins P7 Wireless’ın tek eksiği ise ses tuşlarının mantıksız (!) yerlere konmuş olması.

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