En İyi Ucuz Bluetooth Hoparlörler

Wireless teknolojisindeki gelişmelerden ötürü, Blueooth hoparlörler de son dönemde giderek yaygınlaşıyor ve müzik dinlemeyi daha kolay bir hale getiriyorlar.

Seçenekler de giderek çoğalırken, ne kadar çok para öderseniz o kadar uzun batarya ömrüne sahip oluyorsunuz. Hatta bazı modeller su dahi geçirmiyor. Buna rağmen piyasada bulunan Bluetooth hoparlörler arasında çok pahalı cihazlar mevcut. Tabii aynı zamanda hem bütçe dostu olup, hem de ortalama üstü performans gösterenler de var. İşte önerebileceğimiz, satın almanızı tavsiye ettiğimiz en iyi bluetooth hoparlörler:

Creative Muvo Mini

Eğer bütçe dostu bir Blueooth hoparlör istiyorsanız, Creative Muvo Mini ilk seçenek diyebiliriz. Yaklaşık 300 Lira vererek sahip olabileceğiniz cihaz, hava koşullarına karşı dayanıklı ve başarılı bir bataryaya sahip. Tüm bunlar ise ucuz sayılabilecek bir fiyatla geliyor.

UE Mini Boom

Yine 300 TL bandında olan UE Mini Boom, ses performansıyla etkiliyor. Küçük boyutlara sahip olmasına rağmen, Creative Muvo Mini kadar başarılı bir model.

Razer Leviathan Mini

Razer ürünleri her zaman pahalı oluyor ve Leviathan Mini de, Creative ile UE modellerine göre daha pahalı. Yine de genel Razer hoparlörlerine göre ucuz diyebileceğimiz ve 700-800 TL arası bir fiyatla satılan Razer Leviathan Mini, işini çok iyi yapıyor. Performansına kıyasla fiyatı için ucuz diyebileceğimiz Leviathan’ı kesinlikle tavsiye ederiz.

Bose SoundLink Color

Yine 700-800 TL bandında satılan bir model de ünlü Bose firmasının ürettiği SoundLink Color oluyor. Bose her ne kadar genelde üst düzey ve pahalı ses ürünleri çıkarsa da, bazen bütçe dostu seçenekler de sunuyor. Bose isminin yarattığı etki de hesaba katılırsa, SoundLink Color kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir ürün oluyor.

Creative Sound Blaster Roar 2

Bu bluetooth hoparlör maalesef ülkemizde satılmıyor fakat Amazon üzerinden satın alma şansınız var. Fiyatına nazaran kaliteli performansıyla dikkat çeken ürün, orta sınıf hoparlörler arasında en iyilerinden. Tıpkı Muvo Mini modelinde olduğu gibi Sound Blaster Roar 2 de iyi bir ses kalitesine sahipken, Creative markası son dönemlerde gerçekten iyi işler başarıyor.

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