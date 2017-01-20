En İyi Ücretsiz Ofis Programları (Microsoft Office Alternatifleri)

Bilgisayar için ofis malzemeleri denilince, muhtemelen aklınıza ilk olarak Microsoft Office geliyor. Pek çok bilgisayarda bu programların otomatik olarak yüklü şekilde geldiğini düşününce, bu şaşırtıcı bir yanıt olmaz.

Fakat kötü haber şu ki, günümüzde yeni alınan bilgisayarlarda yer alan Office uygulamalarının deneme süresi var ve ardından Office 365 üyeliği gerektiriyorlar.

Birçok insan Office uygulamalarına düzenli olarak ihtiyaç duysa da, kim gerçekten Office 365 üyeliği için bu kadar ücret ödemekten memnun ki? Tavsiyemiz, bunun yerine başka programlar kullanmanız yönünde olacak. İşte Microsoft Office yerine kullanabileceğiniz ücretsiz programlar listesi.

1.WPS Office Free

Belki en çok tanınanı değil ama denediğinizde göreceksiniz ki, WPS Office Free muadili programlar arasında kesinlikle en iyisi. Eğer Microsoft Office programlarının son sürümünü kullandıysanız, WPS Office Free’ye geçiş yaptığınızda da hiçbir fark hissetmeyeceksiniz.Word, Excel ve PowerPoint için son derece başarılı alternatifler sunan WPS Office Free, aynı zamanda özel ve başarılı kendine has araçlara da sahip. PDF dosyaları Word dosyasına çevirmenizi de sağlayan program, üstelik tamamen ücretsiz.

2. LibreOffice

LibreOffice ise bir diğer başarılı alterantif. Apache OpenOffice benzeri bir uygulama olan LibreOffice, Microsoft Office programlarına çok benzemese de, en az onun kadar başarılı sonuçlar veriyor. Düzenli olarak güncelleme alan ve hızla geliştirilen programa yeni özellikler de ekleniyor ve karşınıza nadir olarak hatalar çıkıyor.

3. Apache OpenOffice

LibreOffice’e benzeyen Apache OpenOffice, sadece Word, Excel ve PowerPoint muadili özelliklere sahip değil, aynı zamanda farklı araçları da var. Altı özelliğe sahip olan ve matematikten tutun, hesaplamalara kadar işinize yarayacak olan Apache OpenOffice de tıpkı LibreOffice gibi devamlı güncellemeler alıyor ve hiçbir zaman geride kalmıyor.

Apache OpenOffice, kullandığınızda hiçbir şekilde Office 365 üyeliği aramayacağınız, son derece başarılı bir program. Üstelik hem iş kullanımına, hem de kişisel kullanıma hitap ediyor.

4. SoftMaker FreeOffice

Son olarak, yine ücretsiz bir Office benzeri program SoftMaker FreeOffice’i tavsiye edebiliriz. Excel, Word ve PowerPoint eksikliğini fazlasıyla kapatabilen SoftMaker FreeOffice, önceki üç programın yanında oldukça başarılı bir alternatif demeliyiz.

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