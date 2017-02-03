En İyi Ücretsiz Montaj Programları

Kullanımı bedava video düzenleme programları, Windows Movie Maker günlerinden bu yana epey yol kat etti.

Bugün para ödemeden indirebileceğiniz video edit programlarında bile profesyonel seviyede özellikler mevcut, üstelik kullanımları da bir o kadar kolay. İşte ücretsiz olarak internetten indirebileceğiniz başarılı montaj-kurgu programları:

Lightworks

Lightworks, basit bir kesip biçme programından ötesi. Hatta profesyonel sürümü, The King’s Speech ve Azap Yolu gibi ünlü Hollywood filmlerinin de montaj aşamasında kullanıldı.

Eğer çok güçlü bir montaj programı arıyorsanız, emin olun ki Lightworks üzerinde hemen uzmanlaşamayacaksınız ve zaman alacak. Aynı zamanda başarılı ve profesyonel sayılacak bir program olmasına rağmen, video edit ve efekt işlemlerini ortalama bilgisayarlarda bile halledebiliyor.

Daha önce diğer ücretsiz video edit programlarını kullandıysanız, başlangıçta Lightworks’ün arayüzü biraz karışık gelebilir fakat zamanla alışacaksınız.

VideoPad Video Editor

Ücretsiz video montaj programları ya fazla basit oluyor ve özellikleri kısıtlanıyor, ya da öğrenmek için fazlasıyla zama ngerektiriyor. VideoPad Video Editor, bu her iki durumu da başarıyla harmanlayan bir program. Geçmişte daha önce benzerini kullanmadıysanız bile, VideoPad Video Editor sizi zorlamayacak bir program.

Video görüntüleri bağlı sabit diskinizden veya kameranızdan alabileceğiniz programda bolca video ve ses düzenleme aracı da mevcut.

Shotcut

Shotcut da profesyonellik hissi veren bir başka düzenleme programı. Her ne kadar iyi sonuçlara ulaşmak için sabır gerekse de, sıradışı olan arayüzüne alıştıktan sonra farkını hissettiriyor. Fakat gerekli enerji ve zamanı harcadığınızda, göreceksiniz ki Shotcut’la videolarınız bambaşka bir hâle bürünecek.

Avidemux

Avidemux, sıradaki Star Wars filmini yapmanıza veya profesyonel bir kurgucu olmanıza yardımcı olmayacak. Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor fakat basit, hem de kaliteli işler peşindeyseniz kesinlikle aradığınız kurgu programı.

Her ne kadar piyasadaki en güçlü video edit programı olduğunu iddia etmese de, ücretsiz, hızlı ve sistem dostu olması Avidemux’u öne çıkarıyor. Programda aynı zamanda plug-in desteği de mevcut ve bu şekilde yapabilecekleriniz artıyor. Üstelik video düzenleme işine yeni başladıysanız, emin olun ki sizi zorlamayacak.

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