En İyi Ücretsiz Android Oyunları (2017)

2017 yılının en iyi android oyunlarından bahsetmek istiyoruz.Bildiğiniz üzere artık telefonda oyun oynamayı çok seviyoruz.

The Battle of Polytopia

Civilization gibi sıra tabanlı strateji oyunları gerçek birer klasik olsa da, mobil sürümleri genellikle başarısızdı veya taklitten öteye gidemiyordu. The Battle of Polytopia ise bu yapımların aksine, dengeyi yerine oturtabilmiş bir oyun. Bir kabile seçip, küçük imparatorluğunuzu genişletebildiğiniz oyunda ordular yaratıyorsunuz, kaynaklar buluyorsunuz ve teknolojik yatırımlar yapıyorsunuz. Tabii karşınızda düşmanlar da oluyor.

Does Not Commute

Oldukça yaratıcı olan, arcade-puzzle türündeki Does Not Commute’de küçük bir kasabanın kontrolünü elinize alıp, trafiği yönetiyorsunuz. Oynarken ekrana araçlar giriyor ve siz de hangi yöne gideceklerini, ne zaman ayrılacaklarını belirliyorsunuz.

Bir hikaye örgüsü de olan Does Not Commute’da, ortaya ilginç manzaralar çıkaracaksınız.

Super Stickman Golf 3

Super Stickman Golf serisinin üçüncü oyunu biraz tanıdık gelebilir fakat hala Android eko sistemi üzerindeki en iyi golf oyunu diyebiliriz. Golfle ilgisi olmayanları bile başında tutabilen oyun, son derece başarılı haritalara sahip olduğu gibi aynı zamanda 2 tane de çoklu oyuncu moduna sahip.

Buna rağmen, maalesef ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar var ve bunlardan birisi de multiplayer seçenekleriyle, açılan yeni pistler.

Six!

Her ne kada görsel ve konsept olarak Tetris’e benzese de, Six’te tam tersi blokları kulenin üzerinden sökmeye çalışıyorsunuz. Kuleyi yıkmadan, dikkatlice oynamanız gereken Six!’e birkaç dakikalığına başlasanız da, oyun saatlerinizi alabiliyor ve başından kaldırmıyor.

Orbit

Her ne kadar onlarca oyun oynasak da, sadece birkaç tanesi farklı duygular tattırmayı başarabiliyor. Orbit kendisini bir bulmaca oyunu olarak tanıtsa da, minimalist sandbox bir yapıya sahip ve kendinizi mini güneş sistemleri yaratırken buluyorsunuz.

Magic Touch: Wizard for Hire

Yıllar sonra artık Android de kendini bir oyun platformu olarak kanıtladı. Magic Touch: Wizard for Hire’da bir büyücüsünüz ve kalenizi, balonlara bağlı olarak yukarıdan gelen istilacılara karşı koruyorsunuz.

Özellikle hızlı modunda denediğiniz zaman, Magic Touch: Wizard for Hire kesinlikle size fantastik vakitler geçirtebilecek bir hayatta kalma oyunu. Fakat dikkat edin, kendinizi çok fazla kaptırmayın.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)