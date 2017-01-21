En iyi ses veren kulaklıklar

Günümüzde artık telefon kulaklıkları ile müzik dinlemek tekrar moda oldu.Teknoloji geliştiği için kulaklıklarda çok iyi seviyelere geldi.Birbirinden iyi ses veren kulaklık modellerinden bahsetmek istiyoruz.

1.Bose QuietComfort 20i

Stereo 3.5mm bağlantısına sahip Bose QuietComfort 20i’de wireless ve çıkartılabilir kablo özellikleri olmasa da, kulaklıkla müzik dinlemeyi sevenler için son derece iyi bir seçenek. Dışarıdaki sesleri almayan, bass müzik dinleyenler için ideal olan Bose marka kulaklık maalesef Türkiye’de 1000 TL üstünde satılıyor ve muhtemelen tek eksisi de bu.

2. Bowers & Wilkins C5 Series 2

Türkiye’de satılmayan ama Amazon üzerinden yaklaşık 150 Dolar fiyat etiketiyle satın alabileceğiniz Bowers & Wilkins C5 Series 2, güçlü bir ses performansına sahip olduğu gibi, hem kısık seslerde, hem de yüksek seslerde son derece dengeli-başarılı bir kulaklık. Çekici ve hafif tasarımıyla her türlü müzik dinleyicisine hitap eden cihazda mikrofon da bulunuyor.

3. JBL Reflect Mini BT

300-350 TL arası bir fiyatla satın alabileceğiniz JBL Reflect Mini BT, Blueooth bağlantısıyla çalışıyor ve kablosuz özelliğe de sahip. Cep telefonundan da kontrolü sağlayabileceğiniz cihaz, hem bass, hem de tiz seslerde başarılı olduğu gibi, terlediğiniz günlerde sıvı da geçirmiyor. Birden fazla kulak girişi seçeneğine ve tarzına sahip kulaklığın tek eksiği ise bass seslerini çok yüksek vermemesi.

4. Klipsch Reference XR8i Hybrid

Yurt dışından getirebileceğiniz Klipsch Reference XR8i Hybrid, maalesef pahalı bir kulaklık ama gerek bass seslerde, gerekse tiz seslerde ideal. Kulaklık 3.5mm stereo girişiyle bağlanıyor ve cep telefonundan da kontrolü sağlanabiliyor.

5. RHA S500i

Uygun fiyatıyla dikkat çeken RHA S500i modeli, wireless özelliğine ve çıkarılabilir kabloya sahip olmasa da, telefon üzerinden kontrolü sağlanabiliyor. Basslarda da üst düzey performans sağlayan cihaz, mikrofona da sahip ve kendisinin iki katı fiyata sahip pek çok kulaklığın aksine, daha başarılı müzik performansı sağlıyor.

6. Skullcandy Method

Skullcandy üretimi bu ilginç tasarımlı kulaklık, hem yüksek bass seslerde, hem de orta ve tiz seslerde muazzam performans sergiliyor. Fiyat olarak da son derece uygun olan Skullcandy Method, mobil cihazlar için uzaktan kontrol özelliğine ve mikrofona da sahip. Amazon’da 30 Dolar’a satılan bu mikrofon, fiyat-performans yönünden kesinlikle övgüyü hak ediyor.

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